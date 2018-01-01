Доба в АТО: бойовики гатили з мінометів, двох українських бійців поранено

Поранених оперативно доправлено до військово-медичних закладів та надано необхідну лікарську допомогу

Російсько-окупаційні угрупування продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із заборонених Мінськими угодами мінометів оборонні укріплення Збройних сил України. Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО. Так, на луганському напрямку ворог з мінометів різних калібрів та озброєння



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Бійці АТО

Поранених оперативно доправлено до військово-медичних закладів та надано необхідну лікарську допомогу

Російсько-окупаційні угрупування продовжують нехтувати домовленостями про припинення вогню на час новорічно-різдвяних свят та обстрілювати із заборонених Мінськими угодами мінометів оборонні укріплення Збройних сил України.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО.

Так, на луганському напрямку ворог з мінометів різних калібрів та озброєння БМП вів вогонь по позиціях сил АТО неподалік Новолуганського. Обстрілам із гранатометів піддалися опорні пункти наших воїнів у районі населених пунктів Гладосове, Луганське та Троїцьке.

На донецькому напрямку за світлої пори доби противник вів вогонь з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у передмісті Авдіївки. Також, неподалік Кам’янки, українських оборонців обстрілював ворожий снайпер.

Крім того, минулої доби, зафіксовано черговий факт присутності російського озброєння на Донбасі. Підрозділом ППО було збито безпілотник російського виробництва типу «Орлан-10». З початку перемир’я це уже третій збитий безпілотник цього типу.

Загалом, минулої доби зафіксовано шість обстрілів опорних пунктів Збройних сил України. У двох випадках українські захисники були змушені відкривати вогонь у відповідь із озброєння незабороненого Мінськими домовленостями.

Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських воїнів зазнали поранення. Їх оперативно доправлено до військово-медичних закладів та надано необхідну лікарську допомогу, додали у штабі.

Як повідомляв «Главком», Спостережна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала на непідконтрольній Україні території Луганської області нові позиції бойовиків військового типу.