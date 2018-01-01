Доба в АТО: один військовий загинув, семеро постраждали

Минулої доби ворог провів 15 прицільних обстрілів позицій сил АТО

Минулої доби позиції Збройних сил України піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема, неодноразово, й зі зброї забороненої Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Так, на луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Окупанти в зоні АТО

Минулої доби ворог провів 15 прицільних обстрілів позицій сил АТО

Минулої доби позиції Збройних сил України піддалися обстрілам з боку російсько-окупаційних військ, зокрема, неодноразово, й зі зброї забороненої Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на луганському напрямку ворог активізувався довкола Троїцького, де декілька годин вів вогонь з артилерійських установок калібру 122 та 100-мм, мінометів, озброєння БМП, зенітної установки і гранатометів. Неподалік Кримського і Світлодарська незаконні збройні формування застосували міномети 82-го калібру та стрілецьку зброю, а оборонців Катеринівки – обстрілювали з протитанкового ракетного комплексу і гранатометів.

На донецькому напрямку епіцентром вогневої напруги стала приморська ділянка української оборони. Тут ворог застосував 120-мм міномети поблизу населених пунктів Лебединське і Ломакіне. Також з мінометів, але калібру 82-мм, озброєння БМП та великокаліберних кулеметів загарбники обстрілювали наші опорні пункти біля Пісків, а у передмісті Авдіївки – вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Загалом, минулої доби ворог провів 15 прицільних обстрілів.

«Внаслідок дій агресора, на жаль, загинув один український військовослужбовець, п’ятеро воїнів зазнали поранень, ще два наших оборонці отримали бойове травмування», - резюмували у штабі АТО.

Нагадаємо, за інформацією головного військового прокурора, наразі на окупованих територіях України перебувають до 40 тисяч озброєних людей.