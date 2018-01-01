На окупованих територіях України перебувають до 40 тисяч озброєних людей - Матіос

Контингент безпосередньо росіян в різні періоди коливався від 3 тисяч військових РФ до 16 тисяч

Наразі на окупованих територіях України перебувають до 40 тисяч озброєних людей. Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі «112 Україна». «Вона (кількість озброєних людей на окупованих територіях, - ред.) коливається в ті чи інші періоди, етапи ескалації або затихання, але сумарно - до 40 тис. озброєних



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Фото: Главком Головний військовий прокурор Анатолій Матіос

Контингент безпосередньо росіян в різні періоди коливався від 3 тисяч військових РФ до 16 тисяч

Наразі на окупованих територіях України перебувають до 40 тисяч озброєних людей.

Про це заявив головний військовий прокурор Анатолій Матіос в ефірі «112 Україна».

«Вона (кількість озброєних людей на окупованих територіях, - ред.) коливається в ті чи інші періоди, етапи ескалації або затихання, але сумарно - до 40 тис. озброєних людей, які мають відповідне навчання за рахунок офіцерів Російської Федерації. Контингент безпосередньо росіян в різні періоди коливався від 3 тисяч військових РФ до 16 тисяч», - сказав він.

Головний військовий прокурор нагадав, що на території Донецької та Луганської областей російськими військовими сформовано два армійські корпуси. Це «Перший армійський корпус народного ополчення «ДНР» зі «штабом» в Донецьку, другий – «Армійський корпус народної міліції» зі «штабом» в Луганську.

«Проти нас воює відформатована, добре екіпірована і забезпечена військова сила. Понад 35 тис. осіб, п’ять бригад, три окремих полки, вісім окремих батальйонів, дві окремі роти, п’ять батальйонів територіальної оборони, більше 18 тис. осіб військових тільки в «ДНР», 320 танків, 600 бойових броньованих машин, 250 знарядь, 130 реактивних систем залпового вогню. Це тільки Донецька область», - додав Матіос.

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