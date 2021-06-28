Добазікався. Компанія Fozzy відсторонила скандального менеджера, який принизив українців

Маркетинг-директора одного зі стартапів Fozzy Group Слава Баранський у соцмережах зробив кілька скандальних заяв

Працівник Fozzy оскандалився любов'ю до Басти та антиукраїнськими заявами

Компанія Fozzy проводить перевірку щодо антиукраїнських висловлювань її менеджера Слави Баранського. На цей час Баранського відсторонено. Відповідну заяву оприлюднила пресслужюа компаанії.

«Fozzy Group і всі бізнеси групи є безумовно проукраїнськими. Ми підтримуємо державний суверенітет і працюємо на розвиток нашої країни. У публікаціях, що зараз ширяться у соцмережах, є звинувачення в не патріотичності одного з наших співробітників. По-перше, ми розуміємо, чим викликане обурення, і як група компаній не поділяємо такі висловлювання.

По-друге, хочемо зазначити, що Слава Баранський не є директором з маркетингу Fozzy Group. Слава приєднався як маркетинг-директор одного зі стартапів групи чотири місяці тому. Ця інформація, що активно поширюється, не є правдивою», – заявили у компанії.

Рішення про подальшу співпрацю з Баранським компанія буде приймати після детального вивчення всіх фактів. На разі він склав свої повноваження на період службового розслідування.

«Наскільки Fozzy Group і зокрема «Сільпо» займає проукраїнську позицію, відомо всім, хто слідкує за нашими діями впродовж років. Віддаємо перевагу тому, щоб доводити це щоденною працею разом із тими, хто так само вірою і правдою робить добрі справи саме тому, що це наша країна, а справи дійсно потрібні, а не заради піару або марнославства», – підкреслили у Fozzy.

Раніше «Главком» писав, що блогер та спеціаліст із маркетингу Слава Баранський принизив у своєму дописі українців. Він також позитивно висловився щодо виступу російського репера Басти, який днями відіграв два концерти в Україні.

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

Крім того, донька судді Печерського райсуду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця».

Так, 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

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