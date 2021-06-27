Кіркоров може в’їхати в Україну, бо Ткаченко не забрав у нього звання народного артиста?

Ткаченко розповідав, що забрати звання у всіх, хто відзначився заявами проти України небезпечно

Служба безпеки України не може залишити російського співака Філіпа Кіркорова у списку осіб, що загрожують національній безпеці. У зв’язку з роз’ясненням Міністерства культури та інформаційної політики України від 24 червня 2021 року, в якому наголошується на наявності судових прецедентів із зазначених питань, Служба безпеки України потребує додаткового опрацювання даного питання.

Наразі Кіркорову можна приїздити в Україну, також дозволяється трансляція контенту за його участі на телебаченні та радіо.

Зазначимо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко раніше розповідав, що не бачить можливості позбавити Кіркорова звання «Народний артист України».

Ткаченко зазначав, що забрати звання у всіх, хто відзначився заявами проти України небезпечно.

Кіркоров має звання народного артиста України, яке йому присвоїв тодішній президент Віктор Ющенко за продюсування виступу співачки Ані Лорак на пісенному конкурсі «Євробачення».

Нагадаємо, 26 червня Міністерство культури та інформаційної політики України виключило російського співака Філіпа Кіркорова зі списку осіб, що загрожують нацбезпеці. Прізвище артиста прибрали з переліку на підставі звернення Служби безпеки України.

Внесли ж його до «чорного списку» лише за два дні до того, 24 червня.

У СБУ пояснили, що рекомендували внести Кіркорова у «чорний список» Мінкульту через неодноразові концерти та заяви, де він висловлювався на підтримку анексії Криму Росією та заявляв, що півострів є «частиною РФ». Окрім того, він регулярно виступав в окупованому Криму, в’їжджаючи на півострів поза українськими пунктами пропуску.

Зокрема, його там помічали у жовтні 2020 року в компанії «прем'єр-міністра» Криму Сергія Аксьонова.

У січні 2021-го Кіркорову заборонили в'їзд у Литву за публічне виправдання окупації Росією Криму. Там зазначили, що цей виконавець своїми неодноразовими відвідуваннями окупованого Криму «свідомо заперечував територіальну цілісність і суверенітет України й у такий спосіб незаконно виправдовував агресивні дії Російської Федерації».

Як вже передавав «Главком», Кіркоров знявся у пропагандистському багатосерійному телефільмі «Паломниця» Оксани Марченко, куми Володимира Путіна й дружини Віктора Медведчука.