Додон заявив, що позиція Молдови щодо територіальної цілісності України не змінилася



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У Додона за 2,5 роки на посаді не було жодної зустрічі з президентом Петром Порошенком

Додон розповів, що напередодні мав телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським

Президент Молдови Ігор Додон заявив, що офіційна позиція керівництва Молдови щодо територіальної цілісності України ніколи не змінювалася.

Про це він сказав у середу в інтерв’ю телеканалу NTV-Moldova.

Додон повідомив, що напередодні мав телефонну розмову з новообраним президентом України Володимиром Зеленським, з яким він домовився про проведення двосторонньої зустрічі.

«Домовились, щойно все це закінчиться (Зеленський вступить на посаду – ред.), вийдемо на зв'язок і подивимось, як зустрінемось: у них чи у нас. Я думаю, що ми знайдемо спільну мову», – сказав президент Молдови.

Водночас журналіст, яка проводила інтерв’ю, нагадала, що у Додона за 2,5 роки на посаді не було жодної зустрічі з президентом Петром Порошенком, а в Україні розкритикували Зеленського за потенційну готовність зустрітися з Додоном.

«Я думаю, що Володимир Зеленський – мудра людина. В іншому разі його б не вибрали. І він сам оцінить все, що стосується цих питань», – відповів Додон.

«Що стосується України, я якось говорив: позиція керівництва республіки Молдови стосовно територіальної цілісності України не змінювалася за всі 27 років незалежності Республіки Молдови. Й вона не помінялась, тому що у нас хороші, дружні відносини у цьому питанні. І тут поставимо крапку у цьому питанні, і будемо рухатись далі», – завершив президент Молдови.

Як відомо, раніше Порошенко відмовлявся зустрічатися з Додоном через його висловлювання під час передвиборчої кампанії про те, що Крим належить Росії.

Нагадаємо, напередодні новообраний президент Володимир Зеленський мав телефонну розмову з президентом Молдови Ігорем Додоном. Під час розмови сторони обговорили відносини між Молдовою та Україною в різних галузях, що становлять взаємний інтерес, а також домовилися найближчим часом провести двосторонню зустріч та обговорити актуальні питання.