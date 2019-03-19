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    Думки вголос

    Буде в нас, як у Росії? Зеленський пропонує ввести в Україні цензуру

    • Сергій Фурса

      Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

    • Розсилка
    Володимир Зеленський - Буде в нас, як у Росії? Зеленський пропонує ввести в Україні цензуру
    Володимир Зеленський

    Зате кандидат чесно говорить про свої погляди

    Мовою оригіналу

    Кандидат в президенты Зеленский на встрече с бизнесом предложил ввести цензуру.

    Так и говорит, государство должно контролировать что там говорится в новостях. Нельзя позволить им там говорить все, что хотят. Языковые квоты это плохо, а контроль новостей - это хорошо. И главное не перепутать.

    Жаль, не привел хороший пример. Какие вот замечательные новости в России. Какие позитивные.

    И тогда реформы всем будут нравится. И президент.

    Зато честно.

    До вашої уваги:  

    Джерело: блог Сергія Фурси

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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