Буде в нас, як у Росії? Зеленський пропонує ввести в Україні цензуру

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Зеленський

Зате кандидат чесно говорить про свої погляди

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Кандидат в президенты Зеленский на встрече с бизнесом предложил ввести цензуру.

Так и говорит, государство должно контролировать что там говорится в новостях. Нельзя позволить им там говорить все, что хотят. Языковые квоты это плохо, а контроль новостей - это хорошо. И главное не перепутать.

Жаль, не привел хороший пример. Какие вот замечательные новости в России. Какие позитивные.

И тогда реформы всем будут нравится. И президент.

Зато честно.

Джерело: блог Сергія Фурси

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