Буде в нас, як у Росії? Зеленський пропонує ввести в Україні цензуру
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Розсилка
Володимир Зеленський
Зате кандидат чесно говорить про свої погляди
Мовою оригіналу
Кандидат в президенты Зеленский на встрече с бизнесом предложил ввести цензуру.
Так и говорит, государство должно контролировать что там говорится в новостях. Нельзя позволить им там говорить все, что хотят. Языковые квоты это плохо, а контроль новостей - это хорошо. И главное не перепутать.
Жаль, не привел хороший пример. Какие вот замечательные новости в России. Какие позитивные.
И тогда реформы всем будут нравится. И президент.
Зато честно.
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Джерело: блог Сергія Фурси
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