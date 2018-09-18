Доля угоди ОПЕК+ може вирішитися в Алжирі



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Остаточне рішення про збільшення видобутку нафти скоріш за все буде ухвалено в листопаді

22-23 вересня країни угоди ОПЕК+ зберуться в Алжирі для обговорення досягнень і перспектив угоди дворічної давнини щодо стабілізації об’ємів поставок і цін на нафту.

Про це пише російське видання «Коммерсантъ».

По суті угода ОПЕК+ виконала всі поставлені в 2016 році цілі і навіть більше, ніж очікували її учасники. Навпаки перед країнами учасниками домовленості може постати необхідність домовитися про збільшення об’ємів видобування на фоні зменшення в два рази видобутку нафти в Венесуелі і майбутніх санкцій США щодо експорту іранської нафти, які почнуть діяти 4 листопада 2018 року.

Це може призвести до виведення із світового ринку до 1,4 млн барелів нафти на добу – 38% видобутку нафти в Ірані і 1,4% від загальносвітових об’ємів видобування. До цього країни угоди ОПЕК+ вже домовлялися про збільшення видобутку на 1 млн барелів в червні 2018 року. РФ отримала квоту на збільшення видобування на 200 тисяч барелів до 11,33 млн барелів нафти на добу.

Проте проти можливої угоди про збільшення видобування на засіданні в Алжирі може виступити Іран. Тому не виключено, що члени угоди ОПЕК+ ухвалять остаточне рішення щодо збільшення об’ємів видобування нафти лише в листопаді, коли стане зрозумілим реальний вплив санкцій США.

Так само незважаючи на опозицію Тегерану, решта нафтовидобувних країн зацікавлена в підтриманні стабільної ціни на нафту. В тому числі мова йде про можливе її значне подорожчання на фоні зменшення пропозиції і запасів нафти, що може негативно позначитися на світовій економіці, а отже і на попиті на нафту. Мова йде про ціну в діапазоні 60-70 доларів за барель. Хоча короткотермінові прогнози до кінця року говорять про ціну в 86 доларів.