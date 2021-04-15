Донбас, законопроєкт про олігархів та санкції: Зеленський підсумував засідання РНБО

Найголовніше з питань, яке розглядалося в таємному режимі РНБО, стосувалося ситуації на сході країни

Під головуванням президента Володимира Зеленського відбулося засідання Ради національної безпеки і оборони України, на якому розглядалася безпекова ситуація на Донбасі та питання запровадження нових обмежувальних заходів щодо низки фізичних та юридичних осіб.

Глава держави повідомив, що сьогодні на порядку денному засідання РНБО було сім питань. Найголовніше з них, яке розглядалося в таємному режимі, стосувалося ситуації на сході країни, повідомляє пресслужба Офісу президента.

«Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована, є дійсно питання. Ми готові відповідати на ці питання. Армія готова – це найголовніше», – сказав Володимир Зеленський.

Він зауважив, що сьогодні щодо подій на Донбасі поширюється багато інформації з різних джерел, яка не завжди відповідає дійсності. Тому президент закликав довіряти лише офіційним джерелам.

«Я хотів би, щоб українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам – нашого генерального штабу чи Офісу президента України», – зазначив глава держави.

Президент також розповів, що питання Донбасу буде одним з головних під час його візиту до Франції у п’ятницю.

«Деякі деталі я хочу обговорити завтра особисто. І це – головна тема, з якою я їду й буду зустрічатися з Президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном», – повідомив Зеленський.

За словами глави держави, після його зустрічі з французьким колегою у форматі віч-на-віч відбудеться зустріч за допомогою відеозв’язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Важлива зустріч. Поки що у нас такий «нормандський формат», – резюмував президент.

Другим питанням, як повідомив глава держави, Рада національної безпеки і оборони розглядала запровадження нових персональних санкцій щодо контрабандистів.

«Застосовуватися санкції будуть до 12 осіб – фізичних та юридичних. І це теж не фінал. За ці 30 років у нас – просто пласт контрабандистів. Таке відчуття, що це – як окрема професія. Але держава не робила таке державне замовлення», – зауважив Зеленський.

За його словами, наразі Служба безпеки України, зокрема, з’ясовує громадянство цих осіб і наявність у них паспортів інших держав.

Також, зазначив президент, РНБО розглянула декілька економічних питань. Зокрема, Зеленський повідомив, що запропонував Раді нацбезпеки та Офісу глави держави у співпраці з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроект щодо олігархів.

«Такого в нас в Україні не було. Вважаю, що сьогодні це один з пріоритетів – розробити фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні: що буде з такими людьми, які будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів. Тому що ми підтримуємо великий бізнес, будь-який бізнес в Україні. А вплив олігархів на Україну – на вибори, на економіку, на закони, на Верховну Раду – цього допустити більше не можна», – наголосив президент.

Як повідомлялося 15 квітня, РНБО вводить другий пакет санкцій проти 12 контрабандистів.

Нагадаємо, на минулому засіданні РНБО вперше ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції запровадили проти, як сказав Зеленський, «топ-10 контрабандистів».

Тоді у санкційний список потрапили 10 осіб. Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.

А вчора стало відомо, що Зеленський позбавив українського громадянства двох учасників санкційного списку, а також ще одну особу, яка нібито причетна до контрабанди.