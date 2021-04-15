Нормандське тріо. Меркель долучиться до переговорів Макрона та Зеленського – ЗМІ

Переговори за учасию Меркель є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини

Канцлер Німеччини долучиться до зустрічі Макрона та Зеленського в Парижі через відозв'язок

Канцлер Німеччини Ангела Меркель візьме участь в переговорах президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона, повідомляє ZN.UA з посиланням на дипломатичні джерела.

Меркель долучиться до зустрічі лідерів в Парижі через відозв'язок.

За словами джерела, це будуть повноцінні переговори в форматі нормандського тріо за участю Зеленського, Макрона та Меркель.

«Ці переговори у форматі тріо демонструють, що розмови, що начебто Путін буде говорити про Україну без України, не відповідають дійсності. Мета Путіна — розколоти нормандський формат. Ці переговори у відеоформаті є свідченням підтримки України з боку Франції та Німеччини», –повідомило джерело.

Президент України Володимир Зеленський здійснить робочий візит до Французької Республіки 16 квітня. Плануються переговори глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Також відбудеться зустріч перших леді – Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Нагадаємо, посол Франції в Україні Етьєн де Понсен повідомив, що очікується зустріч Зеленського та Макрона. «Основна мета візиту – зустрітися з Макроном сам на сам», – повідомив де Понсен.

Як повідомлялося, Офіс президента планує провести тристоронню розмову президента України Володимира Зеленського, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччини Ангели Меркель.

30 березня Путін в ході розмови з Меркель і Макроном звинуватив Україну в провокації ескалації на Донбасі і у відмові від виконання узгоджених у липні 2020 року Додаткових заходів щодо посилення режиму припинення вогню.

Натомість у президента Франції Еммануеля Макрона заявили, що Росія має взяти зобов'язання щодо ситуації на Донбасі. Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон закликали президента РФ Володимира Путіна до зустрічі в «нормандському форматі».

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