Доньки Порошенка продовжать навчання у Лондоні



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Олександра та Євгенія Порошенко навчатимуться в Лондоні

18-річні Олександра та Євгенія Порошенко успішно здали всі вступні іспити і отримали високі результати

Дочки президента України Петра Порошенка Олександра та Євгенія навчатимуться у Великій Британії, а після отримання освіти мають намір повернутися до України.

Про це повідомила перша леді Марина Порошенко агентству «Інтерфакс-Україна».

«Дочки вступили до University of the Arts in London та University College London на спеціальності «Анімація» та «Економіка». У цьому рішенні ми підтримали їх, щоб надати можливість дівчаткам самостійно отримати професію на загальних умовах - без привілеїв, що вони діти президента України», - йдеться в коментарі Марини Порошенко щодо навчання дочок глави держави.

За словами першої леді, Олександра та Євгенія Порошенко успішно склали всі іспити та отримали високі результати.

«Ми як батьки ними пишаємося. Хочу наголосити, що після отримання освіти вони планують повернутися до України і працювати на благо українського народу», - наводить слова Порошенко її прес-служба.