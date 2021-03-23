Синоптики розповіли про погоду в Україні до кінця березня

Найближчі три доби, 23-25 березня, температура повітря буде прохолодною

До кінця березня в Україні буде холодно, а погодні умови – нестабільними. Про це розповіли синоптикиня Наталія Голеня та метеорологиня Наталка Діденко, пише Обозреватель.

За даними синоптиків, найближчими днями слід очікувати короткочасні опади, місцями – мокрий сніг. Стабільне потепління очікується лише ближче до початку квітня.

«Найближчі три доби, 23-25 березня, температура повітря буде прохолодною. Варто очікувати помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, особливо в південних та східних областях, а також у частині центральних, а саме – у Кіровоградській та Дніпропетровській. Місцями буде налипання мокрого снігу, ожеледь, сніговий покрив буде неміцним», – розповіла Голеня.

За словами Діденко, найближчим часом в Україні домінуватимуть волога повітряна маса та значні пориви вітру. Опадів сильних не очікується, але невеликий мокрий сніг вірогідний. Вітер поривчастий, до штормових поривів.

«23 і 24 березня на більшій частині України очікується сильний вітер, місцями 15–20 м/с штормові пориви. Нічна температура повітря може опускатися від 0 до 5 градусів морозу. На високогір’ї Карпат навіть нижче. Вдень буде 1–6 градусів тепла», – повідомила вона.

За даними синоптиків, у п’ятницю, 26 березня, короткочасні опади у вигляді дощу та снігу очікуються в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. По всій Україні температура вночі продовжить опускатися нижче 0 градусів, але вдень буде значно тепліше.

У суботу, 27 березня, дощі пройдуть лише в деяких західних регіонах – Львівській, Рівненській та Волинській областях.

«До кінця березня вночі прогнозується від 1 до 5 тепла, а денні показники складатимуть 7°…12° з позначкою плюс», – повідомила Голеня.

Упродовж 28-31 березня на термометрах буде стабільно вище нуля. Однак у ці дні теж очікуються опади: спочатку вони накриють західні та північні регіони – Закарпатську, Львівську, Волинську, Івано-Франківську, Чернівецьку, Житомирську, Чернігівську, Київську області; надалі дощі пройдуть у центральній, східній та південній частині України.

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