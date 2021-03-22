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    У Вінниці синоптики прогнозують похолодання і сніг

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    Вранці йтиме сніг. Удень і ввечері опадів не обіцяють - У Вінниці синоптики прогнозують похолодання і сніг
    Вранці йтиме сніг. Удень і ввечері опадів не обіцяють
    фото: з відритих джерел

    Температура повітря вночі –1°С до –3°С, вдень від +3°С до +5°С

    На вівторок, 23 березня, синоптики прогнозують у Вінниці похолодання. Про це повідомляє Український гідрометецентр.

    Температура повітря вночі –1°С до –3°С, вдень від +3°С до +5°С.

    На зміну похмурому ранку прийде ясний день, але ввечері небо знову затягнеться хмарами. Вранці йтиме сніг. Удень і ввечері опадів не обіцяють.

    Народний прогноз погоди: 23 березня відзначається день пам'яті мученика Кіндрата (Кідрата). У давнину була приказка, що у цей день «туман з'їдає сніг», тобто вказує на прихід тепла. Туман також вказував на теплу середину травня, а іній – на дощовий день на Ісака Змійовика (12 червня). Сині хмари, які швидко пливуть по небу, передвіщали тепло і дощ. А ще 23 березня буває перша у році гроза. Рибаки у цей день звертали увагу на весняні струмки: якщо вони біжать у лунку, то буде добре ловиться плотва.

    Нагадаємо, у Всесвітній день метеоролога, 23 березня, в Україні втримається волога погода. За словами синоптикині Наталки Діденко, у більшості областей піде сніг та мокрий сніг, а в Криму та Приазов’ї ймовірний невеликий дощ. Вітер буде рвучким, часом до сильного, північного напрямку. «Температура повітря найближчої ночі становитиме 0…-5 морозу, завтра вдень очікується +1…+5 градусів, у Криму та на Закарпатті +4…+8 градусів», – повідомила синоптикиня.

    Теги: прогноз погоди Вінниччина
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