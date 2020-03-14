Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 14 березня



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У суботу, 14 березня, на півночі та північному заході країни прогнозують мокрий сніг

На сході країни синоптики прогнозують невеликий дощ

У вихідні в Україні похолодає, в деяких регіонах очікується мокрий сніг. Максимальна температура в суботу, 14 березня, становитиме 12 градусів тепла.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У суботу, 14 березня, на півночі та північному заході країни мокрий сніг.

На сході країни синоптики прогнозують невеликий дощ. В інших регіонах буде хмарно.

Температура вдень у північних та західних областях підніметься до 7 градусів тепла, а вночі похолодає до +2. У східному регіоні вдень +7...+11, а вночі - +2...+6.

На півдні країни температура повітря вдень прогріється до +14, а вночі стовпчик термометра опуститься до +5...+7.

У більшій частині центральних областей опадів не очікується, мокрий сніг прогнозують лише в Київській області. Вдень середня температура в цьому регіоні становитиме близько 8 градусів тепла, а вночі - +2...+4.

У Києві мокрий сніг, температура повітря вдень +5...+7, а вночі - +2...+4.