Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 14 березня
На сході країни синоптики прогнозують невеликий дощ
У вихідні в Україні похолодає, в деяких регіонах очікується мокрий сніг. Максимальна температура в суботу, 14 березня, становитиме 12 градусів тепла.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У суботу, 14 березня, на півночі та північному заході країни мокрий сніг.
На сході країни синоптики прогнозують невеликий дощ. В інших регіонах буде хмарно.
Температура вдень у північних та західних областях підніметься до 7 градусів тепла, а вночі похолодає до +2. У східному регіоні вдень +7...+11, а вночі - +2...+6.
На півдні країни температура повітря вдень прогріється до +14, а вночі стовпчик термометра опуститься до +5...+7.
У більшій частині центральних областей опадів не очікується, мокрий сніг прогнозують лише в Київській області. Вдень середня температура в цьому регіоні становитиме близько 8 градусів тепла, а вночі - +2...+4.
У Києві мокрий сніг, температура повітря вдень +5...+7, а вночі - +2...+4.