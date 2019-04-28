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    Дощі і літнє тепло: прогноз погоди на Великдень

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    Дощі і літнє тепло: прогноз погоди на Великдень

    Короткочасний дощ синоптики обіцяють у Західній Україні

    У неділю, 28 квітня синоптики обіцяють здебільшого суху погоду. Дощі очікуються лише на Західній Україні.

    Про це повідомляє Укргідрометцентр.

    Середня температура повітря становитиме +20 +22 градуси. На кілька градусів прохолодніше буде у західноукраїнських областях.

    У західних областях хмарна погода з проясненнями, короткочасні дощі, грози, температура вночі 8-13°, 28 квітня 14-19°.

    На решті території мінлива хмарність, без опадів, лише у північних областях невеликий короткочасний дощ, гроза; температура вночі 7-12°, вдень 21-26°, у північних областях 19-24°, на узбережжі морів 14-19°. Вітер переважно південний, 5-10 м/с.

    29-30 квітня характер погоди зміниться. Часом дощі, місцями грози (29 квітня у південних областях переважно без опадів). 

    Температура вночі 5-11°, у східних областях та на півночі Лівобережжя місцями 1-4° тепла; зниження денної температури до 10-16°, на півдні країни до 15-21°

    прогноз погоди Укргідрометцентр повітря вітер
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