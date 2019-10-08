Дощі і заморозки: прогноз погоди в Україні на 8 жовтня



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В Україні переважатиме повітряна маса арктичного походження

Погода в Україні у вівторок, 8 жовтня, буде прохолодною, дощі можливі лише на сході країни.

Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +6...+12 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі -1...-6 градусів, удень +3...+8 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +5...+11 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0...-5 градусів, удень +6...+13 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі та вранці дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1...+7 градусів, удень +6...+13 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, вночі та вранці часом дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, в Одеській і Миколаївській областях - 0...-5 градусів, удень +7...+13 градусів.

У Криму мінлива хмарність, вночі часом дощ, вдень без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів.