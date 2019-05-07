Дощі поступово відступатимуть з України, - синоптик



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На Житомирщині, Київщині, Чернігівщині 8 травня буде без істотних опадів, на Сумщині - грозові дощі, у центральних областях - місцями дощі, на Дніпропетровщині - грози

Вже завтра, 8 травня, у західних областях України, включно з Карпатами, потепліє, опади припиняться. Хоча невеликі опади можливі, але слабкі та місцями. Про це написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

«Температура повітря у західних областях 8-го травня, хоча й трохи, але підвищиться, вдень до +11+14 градусів. Проте найближчої ночі можливі заморозки 0-3 градуси. На півночі та у більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає. Протягом дня очікується +9+12 градусів. Хіба що Дніпро та його райони ще затримаються у теплому повітрі, до +16+20 градусів», - пише Діденко.

За її даними, на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині у середу буде без істотних опадів, на Сумщині - грозові дощі. У центральних областях - місцями дощі, на Дніпропетровщині - грози.

Синоптик звернула увагу на важливий нюанс - завтра на Півночі та в Центрі ймовірний сильний вітер.

«У південній частині дощі чергуватимуться із сонячними проясненнями. Вітряно. Температура буде з фортелями - на Одещині та в Криму +10+15 градусів, на Миколаївщині та Херсонщині +12+17 градусів, на Запоріжжі до +20+23 градусів. Схід України завтра отримає свою порцію дощів (карта) - туди зібрався атмосферний фронт. Тому 8 травня у східних областях пройдуть дощі, прогримлять грози. Температура повітря досягне протягом дня +19+24 градусів», - зазначила Діденко.

Карта: Наталка Діденко / facebook.com

За даними синоптика, 8-го травня у столиці похолодає, вдень температура повітря не перевищить +12 градусів. Завтра вранці вологі хмари можуть ще закривати київське небо, проте все ж середа передбачається без опадів, переважно сухою.