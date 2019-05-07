Карпати засипало снігом



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Видимість на автошляхах обмежена

На Прикарпатті 7 травня оголосили штормове попередження

В Івано-Франківській області у Верховинському районі випав сніг. Про це повідомив голова Верховинської районної ради Іван Шкіндюк у Facebook, показавши відео, де дороги засипані снігом.

«Ранок 7 травня 2019 рік Верховинський район Буковецький перевал. В горах цікаво і весело, хто не жиє у горах не зрозуміє», - зазначив Шкіндюк.

Відомо, що на Прикарпатті 7 травня оголосили штормове попередження. Очікується значний дощ, у горах із мокрим снігом, посилення північно-західного вітру 15-20 м/с. (1 рівень небезпечності, жовтий). У Карпатах сильні заморозки у повітрі 0-3° (2 рівень небезпечності, помаранчевий), що може викликати слизькість на дорогах.

Видимість на автошляхах обмежена. Від сильних поривів вітру можливе падіння дерев та електроопор на проїжджі частини доріг.

Вночі 8 - 9 травня у західних областях заморозки на поверхні ґрунту 0-3° (1 рівень небезпечності, жовтий).