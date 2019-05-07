Початок травня в Італії став рекордно холодним



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У Доломітових Альпах товщина снігового покриву сягнула 30 сантиметрів, а температура подекуди опускалася до -15 градусів Фото: ANSA

У центральній частині Італії температура подекуди падала до 7 градусів, що на 15 градусів нижче норми для цієї пори року

Початок нинішнього травня в Італії, зокрема, у Римі не був таким холодним з 1957 року.

Про це повідомляють італійські ЗМІ.

У неділю на північ і в центр Італії надійшла маса арктичного повітря, яка супроводжувалася поривами крижаного вітру, опадами у вигляді снігу.

На півночі країни райони вище 700 метрів над рівнем моря були вкриті снігом. У Доломітових Альпах товщина снігового покриву сягнула 30 сантиметрів, а температура подекуди опускалася до -15 градусів.

У центральній частині Італії температура подекуди падала до 7 градусів, що на 15 градусів нижче норми для цієї пори року. Як говорять метеорологи, так холодно в Італії на початку травня не було 62 роки.

Аграрії країни б’ють на сполох і попереджають, що збитки сільському господарству через холодну погоду можуть скласти мільйони євро. Під найбільшою загрозою фрукти, збір яких має розпочатися.

Несприятливі погодні умови спостерігаються і в інших регіонах Італії. На Сицилії в неділю були зафіксовані сильні пориви вітру.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області у Верховинському районі випав сніг.

Джерело: Європейська правда