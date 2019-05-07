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    Початок травня в Італії став рекордно холодним

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    <p>У Доломітових Альпах товщина снігового покриву сягнула 30 сантиметрів, а температура подекуди опускалася до -15 градусів</p> - Початок травня в Італії став рекордно холодним

    У Доломітових Альпах товщина снігового покриву сягнула 30 сантиметрів, а температура подекуди опускалася до -15 градусів

    Фото: ANSA

    У центральній частині Італії температура подекуди падала до 7 градусів, що на 15 градусів нижче норми для цієї пори року

    Початок нинішнього травня в Італії, зокрема, у Римі не був таким холодним з 1957 року.

    Про це повідомляють італійські ЗМІ.

    У неділю на північ і в центр Італії надійшла маса арктичного повітря, яка супроводжувалася поривами крижаного вітру, опадами у вигляді снігу.

    На півночі країни райони вище 700 метрів над рівнем моря були вкриті снігом. У Доломітових Альпах товщина снігового покриву сягнула 30 сантиметрів, а температура подекуди опускалася до -15 градусів.

    У центральній частині Італії температура подекуди падала до 7 градусів, що на 15 градусів нижче норми для цієї пори року. Як говорять метеорологи, так холодно в Італії на початку травня не було 62 роки.

    Аграрії країни б’ють на сполох і попереджають, що збитки  сільському господарству через холодну погоду можуть скласти мільйони євро. Під найбільшою загрозою фрукти, збір яких має розпочатися.

    Несприятливі погодні умови спостерігаються і в інших регіонах Італії. На Сицилії в неділю були зафіксовані сильні пориви вітру.

    Нагадаємо, в Івано-Франківській області у Верховинському районі випав сніг.

    Джерело: Європейська правда

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