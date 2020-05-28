Дощі рятують обмілілу Десну. Рівень води у річці піднявся на 30 см
На початку травня рівень води в Десні впав до історичного мінімуму
Від початку травня рівень води в Десні на Чернігівщині піднявся на 30 см.
Про це з посиланням на начальницю відділу гідрології Чернігівського обласного гідрометцентру Тетяну Полевик інформує чернігівська філія Суспільного телебачення.
«Рівень води в Десні на Чернігівщині від початку травня збільшився на 26-37 сантиметрів. Найбільше дощі наповнили Десну у Новгороді-Сіверському. Там рівень води у річці завдяки опадам піднявся на 37 сантиметрів», - ідеться у повідомленні.
У Чернігові в Десні води за травень побільшало на 27 см, зараз її рівень становить 171 см над нулем поста.
Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України з минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.