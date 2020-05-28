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    Дощі рятують обмілілу Десну. Рівень води у річці піднявся на 30 см

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    Дощі рятують обмілілу Десну. Рівень води у річці піднявся на 30 см

    На початку травня рівень води в Десні впав до історичного мінімуму

    Від початку травня рівень води в Десні на Чернігівщині піднявся на 30 см.

    Про це з посиланням на начальницю відділу гідрології Чернігівського обласного гідрометцентру Тетяну Полевик інформує чернігівська філія Суспільного телебачення.

    «Рівень води в Десні на Чернігівщині від початку травня збільшився на 26-37 сантиметрів. Найбільше дощі наповнили Десну у Новгороді-Сіверському. Там рівень води у річці завдяки опадам піднявся на 37 сантиметрів», - ідеться у повідомленні.

    У Чернігові в Десні води за травень побільшало на 27 см, зараз її рівень становить 171 см над нулем поста.

    Цієї весни гідрологи зафіксували рекордно низький рівень води у річці за 120 років спостережень: 29 квітня, коли мав би бути пік повені, він становив 144 см над нулем поста, що на 130 см нижче, ніж торік.
    До слова, сьогодні, 28 травня, в Україні оголошено штормове попередження. За даними Укргідрометцентру у північних областях очікуються сильні пориви вітру до 20 м/с.

    Відділ агрометеорології Українського гідрометеорологічного центру заявляє, що дощі, які спостерігаються на території України з минулого тижня, припинили посуху, при цьому загрози перезволоження немає.

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