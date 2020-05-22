Дощі та холод: синоптики розповіли про погоду на вихідні



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Вихідні в Україні будуть прохолодними

Вночі місцями похолодає до +2 градусів

Погода в Україні на вихідних буде дощовою майже на всій території країни. Також очікується похолодання вдень та вночі.

Про це свідчать дані синоптиків з Українського гідрометцентру.

У суботу синоптики прогнозують дощову погоду у північних, східних та більшості центральних областей країни. Сухо та малохмарно буде у західних, Вінницькій та південних областях.

Температура повітря вдень на заході та півдні коливатиметься від +14 до +17 градусів, на Закарпатті прогнозують до +18. У центральних, північних та східних областях термометри вдень покажуть від +11 до +15 градусів. Вночі температура коливатиметься від +3 до +6, у південних областях від +4 до +8.

У неділю опади переважатимуть на заході та півдні, дощова погода також збережеться у східних областях. У північних та більшості центральних областей очікується малохмарна та суха погода.

Температура повітря вдень на більшості території країни коливатиметься від +12 до +15, лише у деяких західних та південних областях температура підніметься до +16...+18. Вночі у Сумській області похолодає до +2, а у східних та центральних областях нічна температура буде в межах +3...+5. На заході та півдні вночі від +5 до +9.

Також синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди вже наступного тижня. За прогнозом Діденко, вже наступного тижня в Україну прийде потепління. Однак на вихідних синоптик прогнозувала дощову погоду.