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    Дощі та холод: синоптики розповіли про погоду на вихідні

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    Вихідні в Україні будуть прохолодними&nbsp; - Дощі та холод: синоптики розповіли про погоду на вихідні
    Вихідні в Україні будуть прохолодними 

    Вночі місцями похолодає до +2 градусів

    Погода в Україні на вихідних буде дощовою майже на всій території країни. Також очікується похолодання вдень та вночі.

    Про це свідчать дані синоптиків з Українського гідрометцентру.

    У суботу синоптики прогнозують дощову погоду у північних, східних та більшості центральних областей країни. Сухо та малохмарно буде у західних, Вінницькій та південних областях.

    Температура повітря вдень на заході та півдні коливатиметься від +14 до +17 градусів, на Закарпатті прогнозують до +18. У центральних, північних та східних областях термометри вдень покажуть від +11 до +15 градусів. Вночі температура коливатиметься від +3 до +6, у південних областях від +4 до +8.

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    Дощі та холод: синоптики розповіли про погоду на вихідні
    Дощі та холод: синоптики розповіли про погоду на вихідні

    У неділю опади переважатимуть на заході та півдні, дощова погода також збережеться у східних областях. У північних та більшості центральних областей очікується малохмарна та суха погода.

    Температура повітря вдень на більшості території країни коливатиметься від +12 до +15, лише у деяких західних та південних областях температура підніметься до +16...+18. Вночі у Сумській області похолодає до +2, а у східних та центральних областях нічна температура буде в межах +3...+5. На заході та півдні вночі від +5 до +9.

    Також синоптик Наталка Діденко попередила про різку зміну погоди вже наступного тижня. За прогнозом Діденко, вже наступного тижня в Україну прийде потепління. Однак на вихідних синоптик прогнозувала дощову погоду.

    вихідні прогноз погоди повітря дощ
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