Дощі та подекуди грози: прогноз погоди на 23 травня

Температура повітря у столиці становитиме +22, +23 градуси

У більшості областей України 23 травня денна температура повітря коливатиметься в межах від +20°C до +25°C.

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Хіба що на північному сході та на узбережжях морів місцями від +18°C до +21°C. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

«Дощі, подекуди з грозами, передбачаються у вівторок повсюди, окрім західних областей (там переважно сонячно, лише в Карпатах ймовірність невеликих опадів)», – зазначила вона.

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У Києві 23-го травня, за даними синоптикині, місцями короткочасні дощі, можливі грози (не лякайтеся). Парасолі вже тримайте неподалік.

Температура води у Дніпрі 22 травня близько 16-17°C, у малих водоймах може бути трохи вище.

Раніше повідомлялося, що метеорологи розповіли, яка погода чекає українців влітку.