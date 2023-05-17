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Яка погода чекає українців влітку: прогноз метеорологів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Яка погода чекає українців влітку: прогноз метеорологів
Два найбільші чинники, які впливають на погоду на Землі ― це феномени Ель-Ніньйо та Ла Нінья
фото з відкритих джерел

Феномен полягає у протилежних екстремальних значеннях температури поверхневих вод Тихого океану та тиску в екваторіальній зоні

Над Північною півкулею літо 2023 пройде перехідним періодом між Ла-Нінья та Ель-Ніньйо, та під впливом перепадів атмосферного тиску. Як повідомляє Severe Weather.eu, на погоду в Європі влітку 2023 впливає тепла поверхнева температура в Тихому океані, знана, як Ель-Ніньйо. Вважається, що його вплив відчувається й в Україні.

Два найбільші чинники, які впливають на погоду на Землі – це феномени Ель-Ніньйо та Ла Нінья. Феномен полягає у протилежних екстремальних значеннях температури поверхневих вод Тихого океану та тиску в екваторіальній зоні. Ель-Ніньйо створює «теплий» вплив, а Ла Нінья – «холодний».

Вони тривають позмінно приблизно три роки, і створюють прохолодну погоду і підвищений тиск або теплішу погоду з опадами та нижчим тиском. Останні три роки діяла холодна фаза ENSO Ла-Нінья. Але зараз триває перехід у теплу фазу Ель-Ніньйо.

Очікується, що океанічні умови Ель-Ніньйо будуть діяти протягом літа й триватимуть у найближчому майбутньому.

Ель-Ніньйо – прогноз погоди на літо 2023
Ель-Ніньйо – прогноз погоди на літо 2023
фото: Severe Weather.eu

За прогнозами метеорологів на літо 2023 формується потужний пояс теплих аномалій, який тягнеться через тропіки Тихого океану. Таким чином, очікується, що потепління триватиме до 2024 року.

Над східною Канадою та Гренландією очікується зона високого тиску, а низького – над територією, що охоплює Атлантику та Сполучені Штати.

Зона сильнішого високого тиску знаходиться над північно-західною Європою, зокрема у Великобританії, Ірландії та західній Скандинавії. Це може впливати на погодні умови протягом літа у Європі.

Середній тиск на літо 2023
Середній тиск на літо 2023
Фото: Severe Weather.eu

Метеорологи вважають, що широка зона низького тиску охопить східні тропіки Тихого океану та Карибський басейн. Це вказує на формування моделі Ель-Ніньйо. Крім того, над Сполученими Штатами спостерігається зона низького тиску, а над Гренландією та Північною Європою – зона високого тиску.

Передбачається, що температура повітря буде теплішою, ніж зазвичай, на більшій частині Європи, особливо на південному заході. Винятком буде північний схід, на який впливатиме Північноатлантична течія. Сильніша тепла аномалія прогнозується над центральною Європою.

У Північній Америці очікується підвищення температури та тривалий сталий температурний режим. Буде кілька винятків – над західним узбережжям Сполучених Штатів. Навколо Великих озер прогнозуються аномальні перепади температур від нормальних до холодних.

Середня температура влітку 2023
Середня температура влітку 2023
Фото: Severe Weather.eu

У Північній Європі очікується підвищення атмосферного тиску та більш сухий клімат. У південно-центральній частині Європи прогнозуються більш вологі умови, а також сезон штормів.

Переважно вологі літні умови на півдні та в центрі континенту. Більш сухі умови прогнозуються в частині центральної Європи та західної Скандинавії.

Середній режим опадів на літо 2023
Середній режим опадів на літо 2023
Фото: Severe Weather.eu

Більш сухі умови очікуються на південному заході Сполучених Штатів і частинах південної та центральної Канади. Проте більше опадів очікується на півдні США та півдні Великих озер.

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Теги: літо Україна прогноз погоди

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