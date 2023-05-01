Перше травня у СРСР. Чим насправді було це свято

Фотографія, яка найкраще демонструє ставлення «совка» до людини

Кремль ніколи не зважав на людські життя

Придивіться на цю фотографію. Як думаєте, що в ній особливого?

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На перший погляд – типова першотравнева фотографія часів Радянського Союзу.

А особливою її робить час і місце зйомки.

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Київ 1.05.1986 року.

Через 5 днів після Чорнобиля.

Ця фотографія найкраще демонструє ставлення «совка» до людини.

Людини, яка в системі «совка» має виключно одне право.

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Право бути «безособовим гвинтиком радянської системи».

Саме за такий підхід до Людини не люблю Радянський Союз.

Країни, де всі права людини утискались державою.

У тому числі «право на працю» та «гідну оплату працю».

Нагадаю, за СРСР пенсію почали платити у 70-их, а селяни, у яких забрали паспорти, працювали майже півстоліття за трудодні.

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Ось такий він радянський Мир.Труд.Май