Головна Думки вголос Віктор Таран
search button user button menu button
Віктор Таран Політолог, голова Центру «Ейдос»

Перше травня у СРСР. Чим насправді було це свято

glavcom.ua
Фотографія, яка найкраще демонструє ставлення «совка» до людини
фото з відкритих джерел

Кремль ніколи не зважав на людські життя

Придивіться на цю фотографію. Як думаєте, що в ній особливого?

На перший погляд – типова першотравнева фотографія часів Радянського Союзу.

А особливою її робить час і місце зйомки.

Київ 1.05.1986 року.

Через 5 днів після Чорнобиля.

Ця фотографія найкраще демонструє ставлення «совка» до людини.

Людини, яка в системі «совка» має виключно одне право.

Право бути «безособовим гвинтиком радянської системи».

Саме за такий підхід до Людини не люблю Радянський Союз.

Країни, де всі права людини утискались державою.

У тому числі «право на працю» та «гідну оплату працю».

Нагадаю, за СРСР пенсію почали платити у 70-их, а селяни, у яких забрали паспорти, працювали майже півстоліття за трудодні.

Ось такий він радянський Мир.Труд.Май

Читайте також: «Точно в цель». Росія повертається до терору багатоповерхівок
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: росія права громадян права людини свято

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пам’ять катинських жертв вшановано в багатьох місцях у Польщі та за кордоном
13 квітня – День пам'яті жертв Катині
13 квiтня, 06:24
підозрювана у вбивстві пропагандиста Владлена Татарського Дар'я Трепова принесла в кафе коробку з погруддям Татарського, у який було вмонтовано вибуховий пристрій
Мешканку Петербурга затримано за підозрою у вбивстві пропагандиста Татарського – росЗМІ
3 квiтня, 00:05
Українські спортсмени більше не зможуть змагатися з росіянами і білорусами на міжнародній арені
Українським спортсменам остаточно заборонили змагатися з росіянами (документ)
13 квiтня, 22:41
Колишній офіцер Гліб Каракулов розповів про здоров'я диктатора Путіна
Путін потрапив у лікарню після провалу бліцкригу в Україні – ЗМІ
4 квiтня, 14:16
Наслідки атаки росіян на Запорізьку область
Окупанти атакували «Шахедами» та авіабомбами: яка ситуація в регіонах
4 квiтня, 11:33
На скраплений вуглеводневий газ не поширюються санкції проти Росії
Країни Балтії хочуть відмовитися від ще одного російського енергоносія
14 квiтня, 06:48
Ексочільник ЦРУ спрогнозував, коли і де відбудеться потужний наступ ЗСУ
Ексочільник ЦРУ спрогнозував, коли і де відбудеться потужний наступ ЗСУ
24 квiтня, 13:10
Зловмиснику загрожує до 15 років ув’язнення
СБУ оголосила підозру власнику одного з головних «рупорів» РФ у Криму
26 квiтня, 13:00
Окупанти посилили фільтраційні заходи
В очікуванні контрнаступу ЗСУ окупанти тероризують населення Херсонщини
29 квiтня, 06:46

Віктор Таран

Перше травня у СРСР. Чим насправді було це свято
Перше травня у СРСР. Чим насправді було це свято
Ірландія стане членом НАТО?
Ірландія стане членом НАТО?
Простий варіант для України отримати далекобійну зброю
Простий варіант для України отримати далекобійну зброю
102 роки тому росіяни вбили українського генія
102 роки тому росіяни вбили українського генія
Річниця смерті Степана Бандери. Росіяни досі його бояться
Річниця смерті Степана Бандери. Росіяни досі його бояться
Реалії війни. Україна має діяти нестандартно
Реалії війни. Україна має діяти нестандартно

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8084
У Павлограді пролунали вибухи: перші фото наслідків «прильоту»
7401
За день у Бахмуті знищено сотню «вагнерівців»: Пригожин зробив заяву
6113
Буданова помітили на вулицях Москви: як він туди потрапив
5889
Удар по Києву: влада повідомила про підсумки ворожої атаки
5707
Україна не готова до контрнаступу: The Times назвала головні проблеми ЗСУ
5560
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години

Новини

ЗСУ влаштують окупантам «танкову карусель»: що чекає на росіян у Бахмуті
Сьогодні, 13:41
Скільки українців вважають 9 травня святом: результати соцопитування
Сьогодні, 10:55
Ворожа ракетна атака на Україну та удар окупантів по Павлограду: головне за ніч
Сьогодні, 07:33
За добу ЗСУ завдали потужного удару по базах окупантів: деталі від Генштабу
Сьогодні, 06:58
Нічна ракетна атака на Україну: повітряна тривога тривала майже три години
Сьогодні, 06:46
Нічна ракетна атака на Україну: в Києві та області працювало ППО
Сьогодні, 05:50

Прес-релізи

Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
Група Adelon і її власник продовжують судове переслідування авторів і замовників інформаційної атаки
21 квiтня, 11:59
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту