«Парад перемоги» не врятував Путіна від ганьби
Кремль не еволюціонує, а лише заглиблюється у своїй хворобі
У «сусідів» весняне загострення. По роботі вимушений слухати цей брєд. Що можу сказати?
Стислий перелік основних тез:
- вони за мир
- вони захищаються
- у всьому винні глобалістські еліти
- в Україні був гос переворот
- Україною керують західні господарі (які звичайно гірші за їхніх китайських господарів)
- це не війна, це СВО
- вся расія сплотилась
Загалом жодної нової тези чи ідеологеми за останні три роки не з'явилося. Кремль не еволюціонує, а лише заглиблюється у своїй хворобі.
Прямим текстом стверджується, що Росія не створює щось нове, а все глибше заглиблюється у минуле: захищає традиції, береже післявоєний розподіл влади, «чтит заветі предков» і т.д.
Технічна складова параду цьогоріч вийшла бідненькою. З танків був лише один т-34. Було декілька екіпажів ракетних комплексів, якісь нові БМП, військові броньовані автомобілі і все. Ані танків, ані артилерії, ані авіації.
Щодо іноземних президентів
Фактично Путін зібрав російський вассалітет. Прибули президенти Білорусі, Арменії, Киргизстану, Казахстану, Узбекістану та Таджикістану. І вигляд у всії цих «гостей» був не дуже святковий. Навіть взагалі не святковий. Таке враження, що Пашиняна та Лукашенко притягнули під примусом.
Фактично ця присутність демонструє сучасний російський вплив – фрагментарна присутність в Европейський частині та на Кавказі і все ще значна присутність в Середній Азії.
Загалом це був найкоротший парад за всю історію, як мені здається. І він демонструє цікаві тренди:
- Росії все важче збирати святкову коаліцію.
- Військово-технічна складова перестає бути ключовою частиною, тому що перестала бути переконливою складовою на полі бою.
- Кремль все глибше занурюється в минуле і в символізм минулого. Зв'язок з реальністю це перше, що страждає в таких ситуаціях.
Базові ознаки російської сучасності проявляються в таких святкуваннях, як діагностичні чинники – апеляція до минулих заслуг, наратив фортеці в облозі ворогів (які теж скопійовані з методичок минулого), штучне об'єднання населення навколо цінностей минулого людей, які до цього минулого вже не мають жодного відношення, повна відсутність реальних ветеранів (яких вже і в живих мабуть немає) і величезна кількість «ряжених». Парад Перемоги все більше перетворюється в ритуальне шоу. Але біда в тому, що учасники цього шоу твердо впевнені в його справжньості.
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