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    Дощі вдарять по Україні з новою силою: прогноз погоди на 14 вересня

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    <span>В Україні очікуються дощі та грози</span> - Дощі вдарять по Україні з новою силою: прогноз погоди на 14 вересня
    В Україні очікуються дощі та грози

    В багатьох областях України пройдуть грози

    У п'ятницю, 14 вересня очікується тепла погода. Проте в західних областях, на півдні та сході України очікуються сильні дощі з грозами.

    Про це повідомляє сайт Українського гідрометцентру.

    За даними синоптиків, на сході країни буде тепло. Невеликий дощ очікується у Донецькій області. В Дніпрі – гроза. У Харкові, Полтаві та Луганської області сонячно. Температура повітря вдень від +24 до +29 градусів. Вночі +12 +14 градусів.

    Також очікується гроза в Херсонській області та в Криму. На півдні України буде тепло, вдень до +26 градусів, вночі +15 +19 градусів. В Одесі та Миколаєві буде сухо.

    У західних областях пройдуть сильні дощі з грозами. Температура повітря в Ужгороді +29 градусів, у Львові, до +27 градусів. В інших містах регіону +24 +26 градусів. Вночі +12 +15 градусів.

    На півночі України сонячно і без опадів. Вдень повітря прогріється до +24 +26 градусів. Уночі буде прохолодно 15 градусів.

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    В центральній частині країни буде тепло і ясно, без опадів. Вдень +24 +26 градусів, вночі +13 +15 градусів.

    У столиці 14 вересня без опадів, вдень можлива невелика хмарність. Температура повітря +24 +26 градусів. Вночі від +14 до +16 градусів.

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