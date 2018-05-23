Дощитиме, але не скрізь: синоптики розповіли про погоду на 23 травня

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Дощі з грозами очікуються на заході та сході України

Погода 23 травня в Україні буде сонячною, щоправда на заході та сході очікуються дощі, які супроводжуватимуться грозами. Щодо температури, то у середньому стовпчики термометрів показуватимуть +25 градусів.

Про це пише синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, 23 травня погоду в Україні визначатиме антициклон на ім’я «Свен», тому буде багато сонця.

«Проте на заході та сході хвости атмосферних фронтів черкнуть грозовими дощами, очікуюється і коливання атмосферного тиску. Температура повітря нарешті дозволить розпустити на шиї шалик і одягнути щось легше – вдень очікується +24 – +28 градусів», – додає фахівець.

Щодо Києва, то тут погода очікується сонячною та теплою, а стовпчики термометрів піднімуться до +26 градусів.

В Українському гідрометцентрі своєю чергою підтверджують інформацію про дощі з грозами на заході та сході. Крім того, синоптики прогнозують дощову погоду і на Херсонщині.

Вітер загалом очікується північно-східний зі швидкістю у 3-8 метрів за секунду.