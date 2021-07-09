«Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель

Книга Юлії Мендель буде називатися «Кожен з нас Президент»

Книга колишньої прессекретарки президента Зеленського Юлії Мендель наробила чимало галасу і спричинила насмішки у мережі. Особливо дісталося назві книги, яку користувачі соцмереж уже охрестили «мемуарами гейші». Книга Юлії Мендель буде називатися «Кожен з нас Президент».

Письменник і журналіст Аркадій Бабченко прокоментував, що даремно чекав його три дні.

Інші користувачі соцмережі також жартували над назвою. Наприклад, запитували, чому якщо кожен Президент, то кортеж є тільки у Зеленського? Згадали багато популярних «мемів» про Президента.

Раніше Мендель зазначила, що ця книжка – спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 80-х, просто перед розвалом Союзу.

Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель написала книгу. У розмові з «Главкомом» Мендель повідомила, коли слід чекати книгу у продажу, але відмовилася надати додаткову інформацію.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року. Про звільнення стало відомо наприкінці квітня цього року.