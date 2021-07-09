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    «Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель

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    Мендель: &laquo;Писати цю книжку було вкрай складно&raquo; - «Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель

    Мендель: «Писати цю книжку було вкрай складно»

    Фото: Юлія Мендель/Instagram

    Книга Юлії Мендель буде називатися «Кожен з нас Президент»

    Книга колишньої прессекретарки президента Зеленського Юлії Мендель наробила чимало галасу і спричинила насмішки у мережі. Особливо дісталося назві книги, яку користувачі соцмереж уже охрестили «мемуарами гейші». Книга Юлії Мендель буде називатися «Кожен з нас Президент».

    Письменник і журналіст Аркадій Бабченко прокоментував, що даремно чекав його три дні.

    Інші користувачі соцмережі також жартували над назвою. Наприклад, запитували, чому якщо кожен Президент, то кортеж є тільки у Зеленського? Згадали багато популярних «мемів» про Президента.

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    «Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель
    «Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель
    «Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель
    «Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель

    Раніше Мендель зазначила, що ця книжка – спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 80-х, просто перед розвалом Союзу.

    Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель написала книгу. У розмові з «Главкомом» Мендель повідомила, коли слід чекати книгу у продажу, але відмовилася надати додаткову інформацію.

    Юлія Мендель була прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року. Про звільнення стало відомо наприкінці квітня цього року.

    Мендель із 15 березня долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою». Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

    У квітні президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

    Теги: книги Володимир Зеленський письменник Аркадій Бабченко Юлія Мендель
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    «Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель