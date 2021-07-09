«Зав’язуйте з тими мемуарами гейші»: у мережі висміяли назву книги Мендель
Мендель: «Писати цю книжку було вкрай складно»
Книга Юлії Мендель буде називатися «Кожен з нас Президент»
Книга колишньої прессекретарки президента Зеленського Юлії Мендель наробила чимало галасу і спричинила насмішки у мережі. Особливо дісталося назві книги, яку користувачі соцмереж уже охрестили «мемуарами гейші». Книга Юлії Мендель буде називатися «Кожен з нас Президент».
Письменник і журналіст Аркадій Бабченко прокоментував, що даремно чекав його три дні.
Інші користувачі соцмережі також жартували над назвою. Наприклад, запитували, чому якщо кожен Президент, то кортеж є тільки у Зеленського? Згадали багато популярних «мемів» про Президента.
Раніше Мендель зазначила, що ця книжка – спроба осмислити українські реалії з погляду українки, народженої наприкінці 80-х, просто перед розвалом Союзу.
Нагадаємо, колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель написала книгу. У розмові з «Главкомом» Мендель повідомила, коли слід чекати книгу у продажу, але відмовилася надати додаткову інформацію.
Юлія Мендель була прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року. Про звільнення стало відомо наприкінці квітня цього року.
Мендель із 15 березня долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою». Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».
У квітні президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.