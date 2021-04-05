  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Вслід за Аваковим. Речниця Зеленського заступилася за «українську» російську мову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юлія Мендель вважає, що Росія не є монополістом на російську мову - Вслід за Аваковим. Речниця Зеленського заступилася за «українську» російську мову

    Юлія Мендель вважає, що Росія не є монополістом на російську мову

    За словами Мендель, «українська» російська мова – це частина культурного розмаїття нашої країни

    Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Росія не є монополістом на російську мову.

    Про це вона сказав ввечері 4 квітня в ефірі каналу «Дом»

    «Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є «українська» російська мова», – вважає Мендель.

    За її словами, «українська» російська мова, – це частина культурного розмаїття нашої країни.

    Нагадаємо, на днях глава МВС Арсен Аваков виступив за розвиток «нашої російської мови».

    Міністр вважає, що Україна повинна не відмовлятися від російської мови, а використовувати її для контрпропаганди проти Росії. Він також назвав себе «російськомовним українським націоналістом» і виступив за розвиток російської мови та створення якісного російськомовного проукраїнського телеканалу.

    До речі, недавно ще один відомий політик потрапив у гучний скандал. Йдеться про те, як радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».

    Читайте також:
    Теги: Росія Арсен Аваков мова культура українська мова Україна Юлія Мендель
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies