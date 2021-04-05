Вслід за Аваковим. Речниця Зеленського заступилася за «українську» російську мову

Юлія Мендель вважає, що Росія не є монополістом на російську мову

За словами Мендель, «українська» російська мова – це частина культурного розмаїття нашої країни

Прессекретарка президента Володимира Зеленського Юлія Мендель заявила, що Росія не є монополістом на російську мову.

Про це вона сказав ввечері 4 квітня в ефірі каналу «Дом»

«Росія не є монополістом на російську мову. І нам пора давно самим демонополізувати російську мову. І голосно заявити, що в Україні є «українська» російська мова», – вважає Мендель.

За її словами, «українська» російська мова, – це частина культурного розмаїття нашої країни.

Нагадаємо, на днях глава МВС Арсен Аваков виступив за розвиток «нашої російської мови».

Міністр вважає, що Україна повинна не відмовлятися від російської мови, а використовувати її для контрпропаганди проти Росії. Він також назвав себе «російськомовним українським націоналістом» і виступив за розвиток російської мови та створення якісного російськомовного проукраїнського телеканалу.

До речі, недавно ще один відомий політик потрапив у гучний скандал. Йдеться про те, як радник глави української делегації в Тристоронній контактній групі та позаштатний радник голови Офісу Президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович на прохання написати пост про засідання ТКГ українською мовою послав людей «на х*й».