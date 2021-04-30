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    Мендель йде з посади прессекретарки Зеленського – ЗМІ

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    Мендель стала прессекретаркою Зеленського незабаром після його вступу на посаду &ndash; 3 липня 2019 року - Мендель йде з посади прессекретарки Зеленського – ЗМІ
    Мендель стала прессекретаркою Зеленського незабаром після його вступу на посаду – 3 липня 2019 року
    Фото з відкритих джерел

    Джерела уточнили, що Мендель сама написала заяву про звільнення

    Юлія Мендель піде з посади прессекретаря президента Володимира Зеленського, яку вона займає майже два роки. Про це повідомили джерела «Бабеля» в Офісі глави держави.

    Хто саме займе цю посаду – поки невідомо. Джерела уточнили, що Мендель сама написала заяву про звільнення.

    Нагадаємо, Мендель стала прессекретаркою Зеленського незабаром після його вступу на посаду – 3 липня 2019 року. У різний час вона працювала на телеканалах ICTV, «Еспресо», «112 Україна» та «Інтер». Співпрацювала із The New York Times та Politico.

    Мендель з 15 березня 2021 року долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою».

    Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

    У п'ятницю, 16 квітня, президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та прессекретаркою Юлією Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

    За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала Мендель. Речниця президента була вдягнена в блузу нюдового кольору з масивним поясом та довгу спідницю молочного кольору.

    Вбрання прессекретарки президента прикувало до себе увагу користувачів соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності ї образу.

    Перед цим Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

    Іще раніше Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.

    Теги: ЗМІ Володимир Зеленський Україна Юлія Мендель час звільнення
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