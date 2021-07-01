Юлія Мендель написала книгу. Вийде у липні

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського готується до презентації книги

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель написала книгу. У розмові з «Главкомом» Мендель повідомила, коли слід чекати книгу у продажу, але відмовилася надати додаткову інформацію.

«Я поки не хотіла б давати деталі. Очікувати (виходу) можна в липні», – відповіла Мендель.

У соцмережі Facebook дописувач Віталій Ковач повідомив, що уже є рукопис майбутньої книги. «Знайомий бачив, фотку її бачив, но про шо – не дали глянути. Тепер цікаво, про що нам повідає автор?», – написав він у соцмережі.

За повідомленнями ЗМІ, наразі Мендель працює радницею із зовнішньополітичних питань, курує в Офісі президента комунікацію із закодонними ЗМІ.

Юлія Мендель була прессекретаркою президента Володимира Зеленського з 3 червня 2019 року. Про те, що вона іде з посади стало відомо наприкінці квітня цього року.

Мендель з 15 березня долучилася до програми «Погляд з Банкової» на телеканалі «Дом». Зокрема, в одній з програм вона заявила, що в Україні є «українська російська мова». Ці її висловлювання в Офісі президента назвали «приватною думкою». Згодом Мендель вилетіла із проєкту «Погляд з Банкової».

У квітні президент Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською та прессекретаркою Юлією Мендель відвідали Францію з офіційним візитом.

За підсумками перемовин відбувся брифінг Зеленського, на якому його супроводжувала Мендель. Вбрання прессекретарки президента прикувало до себе увагу користувачів соцмереж. Зокрема, дописувачі акцентували увагу на недоречності ї образу. Майже відразу після цьогостало відомо про її відставку.

Раніше Мендель заявила, що про Зеленського багато напишуть у підручниках. Вона похвалилася, що іменем президента вже називають дітей.

Також Мендель розповіла, як дві її публікації в Twitter для міжнародної аудиторії допомогли зміцнити гривню. Її висміяли в соціальних мережах.