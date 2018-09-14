Дослідження: українці назвали кандидатів в президенти, вигідних Росії



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Юрій Бойко і Вадим Рабінович

46% опитаних українців відповіли, що РФ зацікавлена у президентстві Юрія Бойка

Серед ймовірних кандидатів у президенти України Росію найбільше цікавить один із лідерів Опозиційного блоку Юрій Бойко, голова партії «За життя» Вадим Рабінович та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

Таку думку висловили українці в опитуванні дослідницького Центру Разумкова, Київського міжнародного інституту соціології та Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS.

Так, на питання в кому з політиків найбільше зацікавлена Росія, щоб він став наступним президентом України, понад 46% опитаних українців відповіли, що таким політиком є Бойко.

Ще 38% учасників опитування заявили, що РФ бачить наступним українським президентом Рабіновича.

Не менше зацікавлена Росія і в Тимошенко. Так вважають понад 28% учасників дослідження.

Раніше повідомлялося, що за останніми соцопитуваннями Тимошенко і Порошенко лідирують в президентському рейтингу. Згідно з результатами дослідження, за Тимошенко готові проголосувати 11% респондентів, а за Порошенка - 7,1%.