  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Дослідження: українці назвали кандидатів в президенти, вигідних Росії

    • Розсилка
    Юрій Бойко і Вадим Рабінович - Дослідження: українці назвали кандидатів в президенти, вигідних Росії
    Юрій Бойко і Вадим Рабінович

    46% опитаних українців відповіли, що РФ зацікавлена у президентстві Юрія Бойка

    Серед ймовірних кандидатів у президенти України Росію найбільше цікавить один із лідерів Опозиційного блоку Юрій Бойко, голова партії «За життя» Вадим Рабінович та лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко.

    Таку думку висловили українці в опитуванні дослідницького Центру Разумкова, Київського міжнародного інституту соціології та Центру соціальних та маркетингових досліджень SOCIS.

    Так, на питання в кому з політиків найбільше зацікавлена Росія, щоб він став наступним президентом України, понад 46% опитаних українців відповіли, що таким політиком є Бойко.

    Ще 38% учасників опитування заявили, що РФ бачить наступним українським президентом Рабіновича.

    Не менше зацікавлена Росія і в Тимошенко. Так вважають понад 28% учасників дослідження.

    Раніше повідомлялося, що за останніми соцопитуваннями Тимошенко і Порошенко лідирують в президентському рейтингуЗгідно з результатами дослідження, за Тимошенко готові проголосувати 11% респондентів, а за Порошенка - 7,1%.

    Читайте також
    Росія Юлія Тимошенко Батьківщина соцопитування Опозиційний блок Вадим Рабінович Юрій Бойко рейтинг партії українці За життя
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ