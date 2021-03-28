Довибори в Раду: на Донеччині поліція розслідує факт вкидання бюлетенів

Порушення було виявлено на одній з виборчих дільниць міста Мирноград

В Донецькій області поліція розслідує факт вкидання бюлетенів на довиборах до Верховної Ради України.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Порушення було виявлено на одній з виборчих дільниць міста Мирноград. Поліція з’ясовує всі обставини події.

До поліції надійшло повідомлення від спостерігача про те, що на дільниці голова виборчої комісії вкинула у скриньку для голосування бюлетені у невідомій кількості.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 158-1 «Незаконне опускання виборчого бюлетеня чи бюлетеня для голосування на референдумі до виборчої скриньки членом виборчої комісії чи членом комісії з референдуму» Кримінального кодексу України.

В рамках відкритого кримінального провадження поліція з’ясовує всі обставини події.

Явка на проміжних виборах до Верховної Ради станом на 20:00 становила 20,99% в Донецькій області та 35,05% на Прикарпатті.

Згідно оприлюднених даних екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Зранку в неділю спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.

Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.