ЦВК назвала явку на проміжних виборах до Ради в двох округах

На момент закриття дільниць явка виборців склала 20,99 % в окрузі №50 та 35,05% в окрузі №87

Явка на проміжних виборах до Верховної Ради станом на 20:00 становила 20,99% в Донецькій області та 35,05% на Прикарпатті.

Про це повідомила пресслужба Центральної виборчої комісії.

«За інформацією, яка надійшла до ЦВК засобами ІАС «Вибори народних депутатів України» Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Вибори», явка виборців на момент закриття виборчих дільниць склала 20,99% в ОВО №50 та 35,05% в ОВО №87», – йдеться у повідомленні.

У ЦВК зауважили, що під час позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року явка виборців в ОВО №50 становила 44,72%, а в ОВО №87 – 43,96%.

За наявною у ЦВК інформацією, голосування на виборчих дільницях відбувалося спокійно, вільно, демократично та відповідно до вимог виборчого законодавства. Надзвичайних подій, які могли б вплинути на виборчий процес, протягом дня голосування не зафіксовано.

Згідно оприлюднених даних екзит-полів, на проміжних виборах в окрузі №87 в Івано-Фанківській області найбільше голосів набрали кандидати Олександр Шевченко («За майбутнє») і Руслан Кошулинський (ВО «Свобода»). Причому за даними групи «Рейтинг» Шевченко випереджає суперника менш ніж на один відсоток.

Нагадаємо, що у неділю, 28 березня, в Донецькій та Івано-Франківській областях обирали двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Зранку в неділю спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах. Загалом вона не перевищувала 8%.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

Зокрема в Надвірній помітили офіційного спостерігача, що допомагав виборцям заповнювати бюлетень. Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Від пропрезидентської партії «Слуга народу» по округу до парламенту балотувався стронгмен Василь Вірастюк. У зв’язку з цим громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата в народні депутати Василя Вірастюка.

Раніше повідомлялося, що кандидатка від партії «Європейська солідарність» у 87-му окрузі Маруся Звіробій 16 березня зняла свою кандидатуру на користь «свободівця» Руслана Кошулинського.