Опора розкритикувала піар Вірастюка пресслужбою Зеленського

Залучення кандидата до офіційного заходу, вважають експерти, є зловживанням адмінресурсами

Громадянська мережа Опора засудила оприлюднення пресслужбою президента пресрелізу про нараду Володимира Зеленського за участі кандидата від «Слуги народу» на довиборах у Раду Василя Вірастюка.

Відповідна заява опублікована на сайті Опора.

Як повідомлялося раніше, пресслужба президента Володимира Зеленського відзвітувала про те, як Глава держави обговорив перебіг вакцинації на Івано-Франківщині з кандидатом від «Слуги народу» на довиборах в Раду Василем Вірастюком. Акцент було зроблено саме на участі Вірастюка, хоча наразі він не є посадовою особою.

Опора зауважує, що Офіс Володимира Зеленського сповістив про балотування Василя Вірастюка на проміжних виборах народних депутатів. Залучення кандидата до офіційного заходу, вважають експерти, є зловживанням адмінресурсами.

«Залучення кандидата в народні депутати України до офіційного заходу Офісу Президента України, в якому брали участь Глава держави та посадові особи місцевих органів влади, є зловживанням адміністративними ресурсами у виборчих інтересах. Таке порушення стандартів виборів полягає у наданні окремому кандидату невиправданої переваги через використання ним зв’язків з органами публічної адміністрації», — йдеться в заяві.

Фахівці наголошують, що Вірастюк брав участь у нараді саме як суб’єкт виборчого процесу, але захід стосувався державної політики та функціонування органів влади.

На цей захід, наголошують в організації, мають поширюватися законодавчі обмеження, як і на решту.

«Опора закликає Президента України та його Офіс не порушувати стандарти демократичних виборів і забезпечувати справжню політичну нейтральність публічної адміністрації у межах своєї компетенції. І хоча Глава держави є політичною фігурою, на офіційні заходи за його участю, які були організовані державними службовцями і мають офіційний статус, повинні поширюватися всі передбачені законодавством та міжнародними документами обмеження», — зазначили в Опора.

Як відомо, проміжні вибори до Верховної Ради України в одномандатному окрузі № 87 на Прикарпатті відбудуться 28 березня.

Зокрема, за мандат народного депутата боротимуться богатир Василь Вірастюк від «Слуги народу», колишній віце-спікер ВРУ Руслан Кошулинський від «Свободи» та колишній керівник «Буковелю» Олександр Шевченко від партії «За майбутнє». Загалом зареєстровані 14 кандидатів.

Нагадаємо, результати соціологічного опитування групи «Рейтинг», яке було зроблене у лютому, свідчило, що серед кандидатів у депутати на проміжних виборах до Верховної Ради в одномандатному виборчому окрузі № 87 лідирує екс-директор туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко.