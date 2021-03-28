Спостерігач на довиборах в Прикарпатті підказував виборцям як заповнити бюлетень
На повторних виборах до Верховної Ради на двох округах фіксують незначні порушення
Продовжують надходити повідомлення, про порушення на довиборах народних депутатів України, що відбуваються сьогодні у двох округах. Як інформує Depo.Прикарпаття, одне з них зафіксовано у селі Добротів Надвірнянського району Івно-Франківської області.
На виборчій дільниці № 260502 офіційний спостерігач від одного з кандидатів показав виборцю з ознаками порушення інтелектуального здоров’я, де ставити відмітку за кандидата.
Інші спостерігачі зробили зауваження – надати допомогу такому виборцю має право тільки інший виборець.
Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.
Нагадаємо, що у неділю в Донецькій та Івано-Франківській областях обиратимуть двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.
Зранку в неділю, 28 березня, спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах.
Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.