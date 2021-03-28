  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Спостерігач на довиборах в Прикарпатті підказував виборцям як заповнити бюлетень

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На дільниці в Надвірній зупинили спробу спостерігача втрутитись у волевиявлення - Спостерігач на довиборах в Прикарпатті підказував виборцям як заповнити бюлетень
    На дільниці в Надвірній зупинили спробу спостерігача втрутитись у волевиявлення
    Фото: if.depo.ua

    На повторних виборах до Верховної Ради на двох округах фіксують незначні порушення

    Продовжують надходити повідомлення, про порушення на довиборах народних депутатів України, що відбуваються сьогодні у двох округах. Як інформує Depo.Прикарпаття, одне з них зафіксовано у селі Добротів Надвірнянського району Івно-Франківської області.

    На виборчій дільниці № 260502 офіційний спостерігач від одного з кандидатів показав виборцю з ознаками порушення інтелектуального здоров’я, де ставити відмітку за кандидата.

    Інші спостерігачі зробили зауваження – надати допомогу такому виборцю має право тільки інший виборець.

    Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

    Нагадаємо, що у неділю в Донецькій та Івано-Франківській областях обиратимуть двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

    Зранку в неділю, 28 березня, спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах.

    Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.

    Теги: Верховна Рада вибори депутат Івано-Франківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies