Спостерігач на довиборах в Прикарпатті підказував виборцям як заповнити бюлетень

На дільниці в Надвірній зупинили спробу спостерігача втрутитись у волевиявлення

На повторних виборах до Верховної Ради на двох округах фіксують незначні порушення

Продовжують надходити повідомлення, про порушення на довиборах народних депутатів України, що відбуваються сьогодні у двох округах. Як інформує Depo.Прикарпаття, одне з них зафіксовано у селі Добротів Надвірнянського району Івно-Франківської області.

На виборчій дільниці № 260502 офіційний спостерігач від одного з кандидатів показав виборцю з ознаками порушення інтелектуального здоров’я, де ставити відмітку за кандидата.

Інші спостерігачі зробили зауваження – надати допомогу такому виборцю має право тільки інший виборець.

Також стало відомо, що на прикарпатській дільниці у 87-му виборчому окрузі виборець проголосував за посвідченням водія.

Нагадаємо, що у неділю в Донецькій та Івано-Франківській областях обиратимуть двох народних депутатів серед 32 кандидатів. Проміжні вибори проводяться у зв'язку з тим, що народний депутат Зиновій Андрійович став міським головою Надвірної, а Руслан Требушкін – Покровська.

Зранку в неділю, 28 березня, спостерігачі громадського руху «Чесно» повідомили про незначну явку виборців на проміжних виборах народних депутатів у двох виборчих округах.

Також на довиборах до Верховної ради України, які сьогодні відбуваються у двох областях, було зафіксовано порушення, пов'язані з організаційними моментами.