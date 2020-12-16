Поліція заявила, що п’яні протестувальники на Майдані побили трьох силовиків

Протистояння на Майдані Незалежності 15 грудня 2020 року

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття правоохоронців

Столична поліція заявляє, що 15 грудня ввечері під час демонтажу встановлених на Майдані Незалежності наметів група нетверезих чоловіків накинулася на правоохоронців.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що у повідомленні про проведення акції організатори не вказували про встановлення наметів на Майдані Незалежності. Зважаючи на це, правоохоронці демонтували їх. «У результаті виникла штовханина, а згодом група нетверезих чоловіків нанесла тілесні ушкодження трьом поліцейським. Їх із розбитими обличчями та забоями тіла госпіталізували», – йдеться в повідомленні поліції.

За фактом травмування поліцейських під час акції на Майдані Незалежності розпочато кримінальне провадження за ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Встановлюються особи правопорушників.

Поліцейські продовжують стежити за порядком у центральній частині столиці.

Нагадаємо, після того, як силовики демонтували частину наметів, на Майдані лишилося 2 намети.

Пізніше протестувальники принесли та встановили нові намети, в яких планували лишитися на всю ніч.

Повідомлялося, що на ніч на Майдані залишилися кілька сотень учасників акції протесту ФОПів.