Другий нафтопереробник Росії може зупинити усі свої заводи

Російський мазут перестали купувати у світі, це може зупинити усю російську нафтову промисловість

Західні санкції вдарили по нафтопереробній промисловості Росії, яка не знає, що робити із мазутом

Компанія «Лукойл» повідомила російський уряд про можливість зупинки усіх своїх нафтопереробних заводів. Про це пише видання «Коммерсантъ».

«Лукойл» є другим найбільшим (після компанії «Роснефть») нафтопереробником Росії. У власності «Лукойла» перебувають чотири нафтопереробні заводи (НПЗ) на території РФ.

Співвласник компанії Вагіт Алекперов у листі до віцепрем’єра Олександра Новака поскаржився, що НПЗ нікуди дівати мазут. «У переробці відбулося різке зниження обсягів відвантаження мазуту і, як наслідок, утворення надлишку палива у сховищах», – заявив Алекперов.

Після початку російсько-української війни експорт мазуту з Росії упав у 1,5 рази, тож 1,5 млн тон цього нафтопродукту заповнили усі доступні сховища. Експерти заявляють, що, оскільки мазут є залишковим продуктом переробки нафти – тобто знизити його випуск без загального зниження роботи нафтопереробних заводів неможливо. Через це НПЗ будуть змушені знижувати обсяги переробки нафти і, відповідно, виготовляти товарні нафтопродукти, такі, як бензин чи дизпаливо.

За інформацією видання, 80% випущеного мазуту Росія у довоєнний час експортувала, але тепер це неможливо зробити з різних причин.

Співвласник «Лукойлу» пропонує уряду частину мазуту, який зібрався у сховищах, переправити як паливо на російські теплоелектроцентралі (ТЕЦ). Втім, вважають експерти, збільшення використання мазуту на ТЕЦ негативно вплине на навколишнє середовище, а також збільшить розміри відповідних компенсаційних платежів.

Нагадаємо, що після запровадження санкцій проти Росії, яка розпочала війну в Україні, японські нафтопереробні гіганти відмовилися від російської нафти.

Натомість більше 30 країн вирішили вивільнити власні стратегічні нафтові запаси для того, аби компенсувати відсутність російської нафти на світовому ринку.