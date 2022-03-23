Канцлер Німеччини закликав запровадити ембарго на російські нафту й газ

Після останньої заяви Шольца, що росіяни не несуть відповідальності за війну в Україні, є дещо несподіваним його заклик

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що європейські санкції щодо Росії повинні бути не короткостроковим заходом, а мати більш тривалий сценарій. На його думку, найефективнішою буде заборона продажу Росією вуглеводнів. Про це повідомляє BBC.

«Європа, разом зі своїми друзями, ввела небачені за своєю жорсткістю щодо такої великої країни санкції. І видно, що вони діють», - сказав Шольц на прес-конференції в Берліні.

Але, на його думку, список санкційних заборон повинен бути розширений.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не несуть відповідальності за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України.

А міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила, що НАТО не втрутиться у конфлікт і не створить безпольотну зону над Україною. В Офісі президента назвали таку заяву вбивчою.

Нагадаємо також, що 21 березня глави МЗС країн Європейського Союзу на зустрічі обговорили різні ідеї санкцій проти Росії, проте цього тижня схвалення п’ятого санкційного пакета не очікується.

Раніше повідомлялося, що уряди країн ЄС мали розглянути питання про запровадження ембарго на російську нафту в рамках п'ятого пакету санкцій проти РФ.