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    Японські нафтопереробні гіганти відмовилися від російської нафти

    Три найбільші японські нафтопереробні компанії не будуть купляти сиру російську нафту - Японські нафтопереробні гіганти відмовилися від російської нафти
    Три найбільші японські нафтопереробні компанії не будуть купляти сиру російську нафту
    фото: пресслужба Eneos

    Три найбільші нафтопереробні компанії Японії підтримали санкційний тиск на Росію та відмовилися від співпраці із країною-агресором

    Лідер нафтопереробного ринку Японії, компанія Eneos Holdings Inc., оголосив про завершення співпраці із Росією. Про це пише видання The Japan Times.

    Виконавчий директор Eneos Цутому Сугіморі заявив, що з початку повномасштабної війни Росії проти України компанія не підписала жодного нафтового контракту з російськими постачальниками.

    Сугіморі визнав, що розрив із Росією спровокує зростання цін на нафту і нафтопродукти, особливо сильно це вдарить по Японії, яка імпортує майже усе викопне паливо.

    Втім, пояснив виконавчий директор Eneos, компанія вже шукає альтернативні шляхи постачання із Близького Сходу. Росія ж завершить постачання нафти за старими, підписаними ще до війни контрактами орієнтовно до квітня поточного року.

    Слідом за Eneos про припинення співпраці із російською нафтовою галуззю заявив і її головний конкурент на внутрішньояпонському ринку, компанія Idemitsu Kosan Co. Керівництво цієї компанії поінформувало, що нових контрактів із російськими постачальниками більше не укладатиме.

    Причиною такого кроку в Idemitsu назвали можливі перебої з оплатою та проблеми з логістикою. Втім, у цієї нафтопереробної компанії відсоток російської сировини у квітні-листопаді минулого року складав лише 4%, тож особливих втрат для себе нафтопереробний гігант не очікує.

    Солідарну із гігантами позицію висловив третій за величиною учасник японського нафтопереробного ринку, Cosmo Energy Holdings Co.

    Нагадаємо, що японська влада активно відреагувала на російсько-українську війну. Зокрема, 16 березня стало відомо, що Японія позбавить РФ особливого статусу в торгівлі. Того ж дня стало відомо, що цей азійський гігант заборонив експорт до Росії і Білорусі понад 300 товарів та технологій.

    А 18 березня Японія запровадила санкції проти чиновників та держкомпаній Російської Федерації.

    Теги: нафта росія окупанти війна ембарго Україна окупація #stoprussia
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    Японські нафтопереробні гіганти відмовилися від російської нафти