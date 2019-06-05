Дружина Зеленського прийшла в Брюсселі до поранених українських військових (фото)
Дружина Президента Олена Зеленська передала військовим вітання від глави держави
Олена Зеленська висловила подяку бельгійським лікарям, які безкоштовно лікують українських військових
Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася в Брюсселі з українськими військовослужбовцями, які лікуються у Військовому шпиталі ім. королеви Астрід після отримання вогнепальних поранень на Донбасі.
Про це 5 червня повідомляє Адміністрація Президента України.
Зазначається, що дружина Президента передала військовим вітання від глави держави, а також листівки, підписані разом із чоловіком, «побажавши героям України якнайшвидшого одужання й реабілітації».
«Крім того, Олена Зеленська висловила подяку бельгійським лікарям, які запросили захисників України на лікування й проводять його абсолютно безкоштовно», - повідомили в Адміністрації Президента.
Нагадаємо, що Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.
Своє спілкування із журналістами студії 1+1 вранці 5 червня він здійснив з Брюсселю із спортивної зали.
Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
5 червня Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Європейської комісії, високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні.
Також Президент Європейської ради Дональд Туск зустрівся із Зеленським у Брюсселі.