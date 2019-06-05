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    Дружина Зеленського прийшла в Брюсселі до поранених українських військових (фото)

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    <p>Дружина Президента Олена Зеленська передала військовим вітання від глави держави</p> - Дружина Зеленського прийшла в Брюсселі до поранених українських військових (фото)

    Дружина Президента Олена Зеленська передала військовим вітання від глави держави

    Фото: пресслужба глави української держави

    Олена Зеленська висловила подяку бельгійським лікарям, які безкоштовно лікують українських військових

    Дружина Президента України Олена Зеленська зустрілася в Брюсселі з українськими військовослужбовцями, які лікуються у Військовому шпиталі ім. королеви Астрід після отримання вогнепальних поранень на Донбасі.

    Про це 5 червня повідомляє Адміністрація Президента України.

    Зазначається, що дружина Президента передала військовим вітання від глави держави, а також листівки, підписані разом із чоловіком, «побажавши героям України якнайшвидшого одужання й реабілітації».

    «Крім того, Олена Зеленська висловила подяку бельгійським лікарям, які запросили захисників України на лікування й проводять його абсолютно безкоштовно», - повідомили в Адміністрації Президента.

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    Дружина Зеленського прийшла в Брюсселі до поранених українських військових (фото)
    Дружина Зеленського прийшла в Брюсселі до поранених українських військових (фото)
    Дружина Зеленського прийшла в Брюсселі до поранених українських військових (фото)
    Дружина Зеленського прийшла в Брюсселі до поранених українських військових (фото)
    Фото: пресслужба глави української держави

    Нагадаємо, що Зеленський у вівторок, 4 червня, прибув до Брюсселя з дводенним візитом. Це перший закордонний візит Зеленського після обрання його главою держави.

    Своє спілкування із журналістами студії 1+1 вранці 5 червня він здійснив з Брюсселю із спортивної зали.

    Напередодні Зеленський зустрівся з президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

    5 червня Зеленський провів зустріч із віцепрезиденткою Європейської комісії, високим представником ЄС із закордонних справ і безпекової політики Федерікою Могеріні.

    Також Президент Європейської ради Дональд Туск зустрівся із Зеленським у Брюсселі.

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