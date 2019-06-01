ДСНС: з початку року на водоймах України загинули 274 особи



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Найпоширенішою причиною утоплення є недотримання правил безпечної поведінки

Кількість нещасних випадків на водоймах України зростає разом зі збільшенням температурних показників

З початку року на водоймах в Україні загинули 274 людини. Про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Всього з початку року на водоймах країни вже загинули 274 особи, з яких 25 - діти. При цьому врятовано 138 осіб, у тому числі 20 дітей», - розповіли рятувальники.

У ДСНС відзначили, що кількість нещасних випадків на водоймах України зростає разом зі збільшенням температурних показників.

«Це зумовлено наближенням купального сезону і необережному відпочинку біля води. Найпоширенішою причиною утоплення є саме недотримання правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей», - наголошується в повідомленні.

З метою зменшення показників загибелі фахівці служби порятунку розпочали перевірку місць відпочинку біля води. Однак, у ДСНС підкреслюють, що найбільш дієвим превентивним методом є власна обережність і відповідальність кожного.

Раніше повідомлялося, що у травні на водоймах країни потонуло 65 людей.