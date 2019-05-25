У травні на водоймах країни потонуло 65 людей



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Рятувальники розпочали перевірку місць відпочинку біля води, а також проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами

Кількість нещасних випадків на водоймах України продовжує збільшуватись. Найпоширенішою причиною загибелі на воді є саме недотримання правил безпечної поведінки громадянами. Зокрема, це купання в не обладнаних для цього місцях та переоцінка власних можливостей. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.

Так, 19 травня із села Стебне Звенигородського району до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в Черкаській області надійшла інформація про те, що під час купання у місцевому ставку потонув 19-річний юнак. Пошуки, організовані місцевими мешканцями, успіху не мали. Тож, вони викликали рятувальників. Тіло загиблого було знайдене та доставлене до берега вже 23 травня.

У свою чергу, 23 травня у столиці, водолази Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Києві вилучили з р. Дніпро двох потопельників.

Крім того, справжнє лихо трапилося того ж дня на Закарпатті, де течією віднесло хлопчика 2009 року народження. Знайшли його місцеві мешканці вже наступного дня поблизу смт Воловець у р. Вича (близько 3 км від місця зникнення).

З початку травня на водоймах країни загинуло 65 людей. Загалом, з початку року на водоймах країни вже потонуло 248 людей, з яких 21 дитина. При цьому врятовано 127 людей, у тому числі 20 дітей.

Тож, аби зменшити показники загибелі на водних об'єктах, фахівці Служби порятунку розпочали перевірку місць відпочинку біля води, а також проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з громадянами щодо дотримання правил безпечної поведінки під час відпочинку. Проте, найбільш дієвим превентивним методом є власна обачність та відповідальність кожного громадянина.

Державна служба України застерігає: для того, щоб уникнути трагедії під час відпочинку, необхідно завжди дотримуватися елементарних правил безпеки