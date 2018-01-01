ДТП в Перу: кількість загиблих зросла до 48
- Сьогодні, 11:25
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Фото: elcomercio.pe
В автобусі було близько 50 пасажирів
Рятувальники намагаються дістати 12 тіл загиблих, які досі залишаються в автобусі
В Перу в результаті падіння рейсового автобуса зі скелі в прірву загинули 48 людей, ще 6 постраждали, повідомляє El Comercio.
Раніше повідомлялось про 25 загиблих.
Наголошується, що автобус пролетів з висоти 100 метрів і впав на пляж догори колесами, в автобусі було близько 50 пасажирів.
За словами поліцейських, рятувальники намагаються дістати 12 тіл загиблих, які досі залишаються в автобусі.
Дорога, на якій сталася аварія, має репутацію однієї з найбільш небезпечних в Перу.