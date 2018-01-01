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    ДТП в Перу: кількість загиблих зросла до 48

    Рятувальники намагаються дістати 12 тіл загиблих, які досі залишаються в автобусі
    В Перу в результаті падіння рейсового автобуса зі скелі в прірву загинули 48 людей, ще 6 постраждали, повідомляє El Comercio. Раніше повідомлялось про 25 загиблих. Наголошується, що автобус пролетів з висоти 100 метрів і впав на пляж догори колесами, в автобусі було близько 50 пасажирів. За словами поліцейських, рятувальники намагаються дістати
    • Сьогодні, 11:25
    • Розсилка
    В автобусі було близько 50 пасажирів
    Фото: elcomercio.pe
    В автобусі було близько 50 пасажирів

    Рятувальники намагаються дістати 12 тіл загиблих, які досі залишаються в автобусі

    В Перу в результаті падіння рейсового автобуса зі скелі в прірву загинули 48 людей, ще 6 постраждали, повідомляє El Comercio.

    Раніше повідомлялось про 25 загиблих.

    Наголошується, що автобус пролетів з висоти 100 метрів і впав на пляж догори колесами, в автобусі було близько 50 пасажирів.

    За словами поліцейських, рятувальники намагаються дістати 12 тіл загиблих, які досі залишаються в автобусі.

    Дорога, на якій сталася аварія, має репутацію однієї з найбільш небезпечних в Перу.

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