ДТП в Перу: кількість загиблих зросла до 48

Рятувальники намагаються дістати 12 тіл загиблих, які досі залишаються в автобусі

В Перу в результаті падіння рейсового автобуса зі скелі в прірву загинули 48 людей, ще 6 постраждали, повідомляє El Comercio. Раніше повідомлялось про 25 загиблих. Наголошується, що автобус пролетів з висоти 100 метрів і впав на пляж догори колесами, в автобусі було близько 50 пасажирів. За словами поліцейських, рятувальники намагаються дістати



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Фото: elcomercio.pe В автобусі було близько 50 пасажирів

Рятувальники намагаються дістати 12 тіл загиблих, які досі залишаються в автобусі

В Перу в результаті падіння рейсового автобуса зі скелі в прірву загинули 48 людей, ще 6 постраждали, повідомляє El Comercio.

Раніше повідомлялось про 25 загиблих.

Наголошується, що автобус пролетів з висоти 100 метрів і впав на пляж догори колесами, в автобусі було близько 50 пасажирів.

За словами поліцейських, рятувальники намагаються дістати 12 тіл загиблих, які досі залишаються в автобусі.

Дорога, на якій сталася аварія, має репутацію однієї з найбільш небезпечних в Перу.