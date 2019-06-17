ДТП з українцями в Польщі: у лікарні помер 19-річний хлопець



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Вивезення тіл чотирьох загиблих у ДТП відбудеться не раніше середи

У лікарні міста Гожув Великопольський на заході Польщі в понеділок помер четвертий учасник жахливої ДТП– 19-річний Олександр К.

Про це в коментарі Укрінформу повідомила керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса.

«В лікарні в понеділок в обід помер 19-річний хлопець – останній учасник цього ДТП», – повідомила консул.

За її словами, оформляються усі документи, а вивезення тіл чотирьох загиблих у ДТП відбудеться не раніше середи.

Нагадаємо, ДТП, в якій загинуло четверо українців, сталася на дорозі місцевого значення в Любуському воєводстві на заході Польщі. Водій автомобіля Opel Astra з невстановлених причин втратив керування, унаслідок чого машина з’їхала з дороги і врізалась у дерево.

В автомобілі їхали четверо громадян України, двоє з них загинули на місці, а двоє у тяжкому стані були госпіталізовані. У лікарні один з українців помер під час операції. Загиблі українці були віком від 19 до 38 років. Усі четверо українців родом з одного села на Рівненщині.

Також нагадаємо, що 9 червня у Польщі на трасі неподалік від міста Щецин зіткнулися сім автомобілів, внаслідок чого загинули шестеро людей. Винуватцем аварії став водій вантажівки, який не встиг загальмувати і вдарив кілька машин. Сила зіткнення була настільки великою, що деякі авто загорілися. Свідки розповіли, що відразу після ДТП біля машин зупинився водій з України, він вибіг з машини з вогнегасником і допоміг кільком потерпілим.