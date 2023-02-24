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ВАКС закрив справу про заочний арешт Андрія Довбенка

Іван Гавриляк
glavcom.ua
ВАКС закрив справу про заочний арешт Андрія Довбенка
Андрій Довбенко
фото з відкритих джерел

Раніше адвокат згадував, що готовий надати покази у справі через відеозв’язок, але детективи НАБУ ігнорують вимоги закону

Вищий антикорупційний суд закрив справу про застосування до Андрія Довбенка заочного арешту. «Причина проста – я не маю статусу підозрюваного у кримінальному провадженні», ‒ повідомив Андрій Довбенко на своїй сторінці у Facebook.

«Я адвокат. Тому за законом підозру має підписувати керівник САП. Проте, всупереч цьому, мені її підписав детектив НАБУ. Така «прогалина» слідства виглядає дуже дивно, бо за фахом я юрист та усе життя працюю у юридичній сфері», ‒ зазначив А.Довбенко. «Чому слідство не перевірило наявність у мене статусу адвоката – сказати важко. До речі, ця інформація абсолютно відкрита. Впевнений, що таких недоліків у позиції слідства буде ще чимало. У першу чергу, в зв’язку з тим, що до цієї справи я не маю жодного відношення», ‒ написав він.

Довбенко вказав, що проведення його допиту допомогло би вирішити ці питання. «До речі, за майже чотири (як виявилось) роки розслідування детективи жодного разу мене не допитали та не поставили жодного питання, а про існування справи я дізнався зі ЗМІ та від адвокатів, коли мене назвали начебто підозрюваним», ‒ зауважив Андрій Довбенко.

Раніше адвокат згадував, що готовий надати покази у справі через відеозв’язок, але детективи НАБУ ігнорують вимоги закону та не бажають допитати його в» єдиний можливий спосіб». «Власне, таким чином – через відеозв’язок – минулого тижня виступив на судовому засіданні у справі, в якій мене чомусь не можуть знайти», – зазначив тоді у своєму дописі адвокат.

«Загалом же моя позиція дуже проста – я до цієї справи не маю жодного відношення: ні до обставин справи, ні до осіб, у ній описаних. Більше того, я не отримував жодних процесуальних документів, а оголошення мене у розшук – абсурд. Я знаходжусь у постійній комунікації з детективами. Надав їм усі підтверджуючі документи мого проживання у Великій Британії. Маю велике бажання максимально відкрито співпрацювати зі слідством. Готовий надати всі необхідні документи, які є в моєму розпорядженні та будь-яку допомогу слідству для того, щоб довести свою невинуватість,» ‒ наголосив Андрій Довбенко.

Теги: арешт адвокат слідство документи розслідування Facebook Антикорупційний суд розшук

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