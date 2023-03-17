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Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Виселення з Лаври. Підсанкційний олігарх погрожує Україні
Новинський упевнений, що церква виграє справу в суді
фото: з відкритих джерел

Варто нагадати, що український паспорт Новинському подарував Янукович

Братія УПЦ, яку попросили залишити будівлі Києво-Печерської лаври, вирішила оскаржувати рішення у Європейському суді з прав людини, якщо не вийде в українських судах. Про це повідомив екснардеп, протодиякон УПЦ Вадим Новинський.

Новинський упевнений, що церква виграє справу в ЄСПЛ, а українська влада буде змушена змінити рішення та виплатити УПЦ компенсацію.  «Звісно, Церква буде звертатися до судових інстанцій, намагатися опротестувати дії влади, апелюючи до чинного законодавства... Але відверто скажу, що в країні, де навіть президент може проігнорувати рішення Конституційного суду, сподіватися на перемогу в судовому спорі – невдячна справа», – заявив він.

Підсанкційний олігарх зазначив, що рішення щодо Києво-Печерської лаври приймалися з порушенням чинного законодавства, з абсолютно надуманими та притягнутими за вуха аргументами. «Це вже другий етап плану з видворення УПЦ з Лаври: перший мав місце кілька місяців тому, коли Церква відібрала низку храмів у верхній частині лаврського комплексу. На жаль, це супроводжується кампанією шельмування ієрархів, запровадження санкцій проти духовних осіб на підставі надуманих, бездоказових звинувачень, захопленнями храмів, спробами шантажу, тиску та підкупу щодо священників – з метою переманити їх до нової, ініційованої владою «церкви»», – написав Новинський.

Нагадаємо, у грудні Рада національної безпеки та оборони ввела санкції проти священнослужителів Української православної церкви Московського патріархату, зокрема намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та екснардепа Вадима Новинського.

Нагадаємо, 6 липня народний депутат України Вадим Новинський заявив, що йде з політики. Натомість він буде займатися питаннями церкви. Нардеп ОПЗЖ вважає, що у нових драматичних обставинах, що виникли після окупації Маріуполя, він буде більш ефективним не в політиці, а в гуманітарній, громадській та виробничо-економічній діяльності.

Додамо, що проросійський політик прийшов до влади 2013 року, коли приєднався до фракції «Партії регіонів». У 2018 році Новинський був одним з 36 депутатів, що голосували проти Закону про визнання українського суверенітету над окупованими територіями Донецької та Луганської областей. 23 квітня 2020 року стало відомо, що предстоятель Московської церкви в Україні митрополит Онуфрій висвятив Новинського на диякона.

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Теги: церква історія санкції депутат Вадим Новинський паспорт партії президент влада Митрополит Онуфрій лавра Києво-Печерська лавра релігія

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