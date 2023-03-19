Депутат від «Слуги Народу» потрапив у смертельне ДТП 

Народний депутат затвердив, що з перших хвилин після трагедії співпрацює з поліцією



Народний депутат від партії «Слуга Народу» Володимир Гевко став учасником ДТП, внаслідок якого загинула одна людина. Про це він написав у фейсбук.

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«Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли», – заявив нардеп.

З посиланням на власні джерела, УП заявляє, що ДТП трапилася на Львівщині.

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Володимир Гевко зазначив, що він почав співпрацювати зі слідством одразу після ДТП. Він затвердив, що пройшов усі перевірки на наявність алкогольних та наркотичних речовин в організмі. За словами нардепа, він і надалі братиме участь у слідчих діях.

«Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі – не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами», – написав Володимир Гевко.

Також він висловив співчуття родині та близькими загиблого та заявив, що зробить усе, що в його силах, аби родина отримала належну допомогу та підтримку, аби пережити горе.

«Мені дуже важко від того, що трапилося. Знаю, що родичам загиблого ще важче. Я не знаю, як знайти в собі сили пережити цю трагедію. Ще раз приношу щирі співчуття родині загиблого», – заявив нардеп.

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Нагадаємо, що сьогодні внаслідок аварії на трасі Київ-Чоп загинуло двоє людей.