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Депутат від «Слуги Народу» потрапив у смертельне ДТП 

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Депутат від «Слуги Народу» потрапив у смертельне ДТП 
фото: slovoidilo.ua

Народний депутат затвердив, що з перших хвилин після трагедії співпрацює з поліцією


Народний депутат від партії «Слуга Народу» Володимир Гевко став учасником ДТП, внаслідок якого загинула одна людина. Про це він написав у фейсбук.

«Сьогодні трапилася дорожньо-транспортна пригода, яка закінчилася трагедією. Одним з учасників цього жахливого інциденту був я, іншого лікарі, на жаль, врятувати не змогли», – заявив нардеп.

З посиланням на власні джерела, УП заявляє, що ДТП трапилася на Львівщині.

Володимир Гевко зазначив, що він почав співпрацювати зі слідством одразу після ДТП. Він затвердив, що пройшов усі перевірки на наявність алкогольних та наркотичних речовин в організмі. За словами нардепа, він і надалі братиме участь у слідчих діях.

«Досі не можу прийти в себе. На жаль, трагедії на дорозі – не рідкість. Але нам завжди хочеться вірити, що цього ніколи не трапиться з нами», – написав Володимир Гевко.

Також він висловив співчуття родині та близькими загиблого та заявив, що зробить усе, що в його силах, аби родина отримала належну допомогу та підтримку, аби пережити горе. 

«Мені дуже важко від того, що трапилося. Знаю, що родичам загиблого ще важче. Я не знаю, як знайти в собі сили пережити цю трагедію. Ще раз приношу щирі співчуття родині загиблого», – заявив нардеп.

Нагадаємо, що сьогодні внаслідок аварії на трасі Київ-Чоп загинуло двоє людей.

Теги: депутат партії слідство ДТП

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