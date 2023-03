Спецпроєкт під вибори: кому потрібен Дубінський у красивій обгортці?

Як пов’язані Дубінський, скандальна містобудівна «реформа» і забудовник із сумнівною репутацією

В опублікованому дослідженні руху «Чесно» йшлося про те, що ЗМІ Коломойського нині відбілюють репутацію фігуранта Реєстру держZрадників (проєкт вищезазначеного руху), підсанкційного нардепа Олександра Дубінського. Сам нардеп відреагував на публікацію у своєму фірмовому стилі.

«Все соросятские СМИ один за другим… публикуют новости, кто на национальные СМИ, хто со ссылкой на рух «Чесно», о том, что Дубинский посетил «1+1», потому что у него американские санкции, он подозревается в держзраде… пердаки у них там падзарвало. У этих… соросят… Дубинский сходил… на «1+1», рассказал… как восстанавливает дома в Киевской области с помощью волонтеров и меценатов, и своего проекта “Медиаоборона». Они, понятно, тяжелее х*я в руках и во рту не держали никогда…»

Дійсно, рух «Чесно» провів моніторинг сайту tsn.ua і виявив, що на YouTube-каналі ТСН розміщувалися відеосюжети, де йшлося про те, як нардеп Дубінський допомагає мешканцям Київщини відновлювати будинки. Звісно, у жодному з цих матеріалів не було і слова про санкції США, порушену кримінальну справу за статтею «Державна зрада» та інші «подвиги» політика.

Сам Дубінський наголошує, що на YouTube-каналі ТСН можна подивитися аж 12 серій.

Обов’язкові атрибути майже кожного сюжета:

коментар Дубінського на чорному тлі із посиланнями на соцмережі «Медіаоборони»;

на синьому тлі назва «Медіаоборона»;

знедолена сім’я із Дубінським;

Навряд чи ще якийсь народний депутат має такий медійний супровід. І це ми ще не перемогли, і вибори не призначені.

Тут варто зазначити, що група «1+1 media» поширювала ці матеріали ТСН не лише на сайті служби новин, але й на сайті УНІАН, який входить у холдинг. І це відбувалося неодноразово. Тобто, по суті, одразу кілька ЗМІ медіагрупи були задіяні у відбілюванні політичного образу Дубінського.

До руху «Чесно» після публікації виникли питання не лише у нардепа Дубінського, а й у групи «1+1 media». Вони попросили посилання на всі сюжети ТСН, які знайшла наша громадська організація. Рух підготуваі відповідь, заскрінив сюжети на YouTube-каналі ТСН і дали окремо посилання на «Сніданок з 1+1».

Але під час пошуку матеріалів на сайті tsn.ua ми помітили, що не можемо більше знайти сторінку з тегом «Медіаоборона».

А раніше вона була.

Нам невідомо, за яких умов зникла ця сторінка, але скріншоти та відеосюжети ми зберегли. Чому медіахолдинг олігарха Ігоря Коломойського підтримує Дубінського у такий спосіб? Питання відкрите.

Найгучніші скандали, пов’язані з Дубінським

Повний шлях Дубінського на Київщині, від балотування у лавах «Слуги народу» у 2019 році до виключення із фракції, рух «Чесно» описав у статті «Who the f*ck is Dubinsky? Чи до кінця використали «Слуги народу» свій брудний інструмент?»

Якщо ж коротко, то вигравши вибори на Київщині, Дубінський очолив обласний осередок партії «Слуга народу». І це була серйозна кадрова помилка. Наступного року після обрання він, по суті, формував список кандидатів на місцеві вибори на свій розсуд. Це були фігуранти антикорупційних розслідувань і люди зі шлейфом уже забороненої Партії регіонів.

Франшизу «Слуги народу» він давав або напряму кандидату, як у випадку з мером Бучі, ексрегіоналом Анатолієм Федоруком, або опосередковано – коли з певним політиком домовлялися про майбутнє формування більшості. Так франшизу «слуг» отримав фігурант антикорупційних розслідувань та недоброчесний забудовник Володимир Карплюк.

Ще до початку повномасштабної війни рух «Чесно» дослідив, як депутати Ірпінської ради своїми голосами допомагають команді Карплюка дерибанити табір «Восток», забудовувати заплави річок біля Стоянки та Романівки тощо. «Слуги народу» голосували синхронно з командою ексмера Ірпеня Карплюка «Нові обличчя».

Корупція завжди ослаблює державу. І це становить особливу небезпеку під час війни. Тому дуже важливо вже зараз слідкувати за тим, хто у регіонах формує групи впливу.

Дубінський, ще під час місцевих виборів на Київщині у 2020 році, показував, що розколюватиме бренд партії. Кампанія брендувалася як «Команда Дубінського», яка у випадку виходу нардепа з лав політсили могла би стати назвою для нового політичного проєкту.

Але тоді партія на це не зважала, як і на численні журналістські розслідування. Позбутися токсичного політика фракції «Слуга народу» допомогли лише санкції США, запроваджені проти нього. Дубінського звинуватили у втручанні у президентські вибори 2020 року у США. YouTube заблокував канал Дубінського, який він останні кілька років.

Після цього Дубінського зняли із керівництва партійним осередком на Київщині. Нацбанк застеріг банки від співпраці з Олександром Дубінським. Офіс генпрокурора відкрив кримінальні провадження проти Дубінського. Йому інкримінували несплату податків та легалізацію прибутків, отриманих злочинним шляхом. У відповідь Дубінський звинуватив Офіс президента у публікації «плівок Деркача». Ці плівки, за словами Деркача, мали доводити, що в Україні є «зовнішнє управління».

У 2020 році Офіс генпрокурора відмовився відкривати справу щодо держзради стосовно Дубінського і Деркача після звернення Центру протидії корупції. Центр подав аналогічне звернення і до СБУ. Зрештою організація домоглася у суді, щоб проти Дубінського відкрили справу за ч. 1 ст. 111 КК «Державна зрада».

Журналісти Bihus.info виявили, що Дубінський, під час Революції Гідності, створював антимайданівські фейки на замовлення найближчого оточення ексміністра доходів і зборів Олександра Клименка. Журналісти отримали доступ до листування Дубінського за 2013-2014 роки щодо планування заходів із дискредитації Революції Гідності. Зокрема він створив фейк і просував інформаційну кампанію про «повій на Майдані», метою якої було – зобразити Майдан центром розпусти.

Про це немає жодної інформації у сюжетах, які виходять під брендом ТСН.

Одіозний нардеп і скандальний відбудовник

Водночас, у сюжетах ТСН разом із Дубінським фігурує забудовник з Вінниччини Володимир Хоменко. Його, як і Дубінського, героїзують.

Оскільки рух «Чесно», разом з «Автомайданом Вінниччини», відстежував не одну схему тамтешніх забудовників, ми звернулися до представниці цієї ГО Таїсії Гайди, аби вона розповіла про Хоменка більше:

«Хоменко – відомий місцевий забудовник. Але відомий він тим, що множить житлово-будівельні кооперативи (ЖБК), які будують та продають житло, при цьому не сплачуючи державі податків. До прикладу, згідно з інформацією аналітичної системи Youcontrol, ЖК «Барський», бенефіціаром та директором якого є Хоменко, не сплатив державі 16,9 млн податків. І залишився безкарним, бо квартири продали, а «голий» ЖБК зараз перебуває в стані припинення, бо банкрутує».

«Ця схема з ЖБК і ухилянням від сплати податків перейшла до нас іще з радянського Житлового кодексу, який на сьогодні залишається чинним. Тоді житлово-будівельні кооперативи у кодексі прописали, щоби люди будували житло у складчину та не платили з того податки. Цією прогалиною у законодавстві на повну користуються такі «забудовники-волонтери», як пан Хоменко», – додає Гайда.

Місцеві ЗМІ писали, що забудовник уже мав проблеми із Державною службою України з надзвичайних ситуацій, яка стежить за безпекою об’єктів, зокрема, пожежною. У лютому минулого року вона перевірила хід будівництва двох багатоповерхівок від цього забудовника, виявила 27 порушень у сфері техногенної та пожежної безпеки і зупинила будівельні роботи рішенням суду.

Гайда також зауважує, що історія Дубінського і Хоменка – доволі давня і наводить сюжет на «2+2», який робив для програми «Дубінізми» Володимир Тимофійчук.

Тимофійчук, до речі, був обраний від «Слуг народу» до облради і активно лобіював її рішення щодо дерибану Біличанського лісу.

Але тут проблема значно глибша, ніж просто відбілювання Дубінського або піар забудовника з Вінниччини Хоменка. У сюжеті безапеляційно прославляється скандальна містобудівна «реформа» (5655), ключовим локомотивом якої є лідерка партії «Слуга народу» Олена Шуляк.

У сюжеті, який розмістили місяць тому, немає жодної критики цього законопроєкту і навіть не згадується, що петиція до президента Володимира Зеленського з вимогою ветувати цей законопроєкт набрала у рекордні терміни необхідні 25 тис. голосів.

Так само ви не почуєте у цьому відео коментарів експертів, активістів із громадського сектору або медійників, які звернулися до президента з публічним закликом ветувати цю «реформу».

Цікаво, що у Верховної Ради заледве вистачило голосів на цю «реформу». За голосували лише 228 депутатів. З-поміж них – Нестор Шуфрич, Олександр Качний, які перебувають у Реєстрі державних зрадників руху «Чесно». Без їхніх голосів така «реформа» не була б прийнята.

Щоби ілюструвати цінності політиків, які підтримували проєкт 5655, варто згадати, що минулого тижня члену профільного комітету Дмитру Ісаєнку (колишня ОПЗЖ), який палко підтримував цю «реформу», НАБУ вже вручило підозру. Справа стосувалася якраз спроби забудувати 8 га у Києві і «вирішити питання» через прокуратуру та суди.

Проглядається не просто спроба відбілити Дубінського у ЗМІ, наростити впізнаваність його та забудовника, а й поєднати це з неякісними правилами відбудови.

Перші ж корупційні скандали щодо коштів від донорів, які підуть на Ірпінь і Бучу, що прогриміли на весь світ у березні 2022 року, ставлять під ризик подальші надходження коштів на відбудову. А тут забудовники теж працюють над своїм відбіленням і за бюджетні кошти видали книжку «Битва за Ірпінь».

Саме тому представники громадського сектору, ЗМІ та доброчесні політики мають слідкувати за тим, щоби журналістські стандарти залишалися журналістськими стандартами. Держзрадники мають сісти за грати, а відбудова має відбуватися за чесними і прозорими правилами.

Від себе особисто та від колег із руху «Чесно» маю додати, що низку працівників ТСН та «1+1» ми знаємо особисто не один рік. І це громадяни України, гідні поваги за їхню роботу в умовах воєнного стану та під час Революції Гідності. Тому сподіваємося, що акціонери каналу та керівництво групи «1+1 media» зважать на суспільний запит і на те, що державні зрадники не мають шкодити репутації бренду каналу і репутації його доброчесних працівників, які роками вибудовують довіру не лише до свого імені, а й до бренду каналу та ТСН.

І принагідно звертаюся до свідомих громадян України. Розвиток і наповнення Реєстру держZрадників можна підтримати донатом. Тоді такі, як Дубінський, не зможуть уникати відповідальності. Щонайменше політичної. А якісну судову реформу ми рано чи пізно виборемо. От тоді настане для них і юридична відповідальність.