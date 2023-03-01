Названо країну, яка може націоналізувати «Північний потік-2»

«Північний потік-2» може бути націоналізовано Німеччиною, але якщо на це погодиться Єврокомісія

Єврокомісії запропонували розглянути можливість націоналізації Німеччиною газопроводу «Північний потік-2» для використання у своїх цілях. Відповідне питання порушив депутат Європарламенту від Німеччини Моріц Гернер у своєму зверненні до Єврокомісії. Про це пише видання Al Jazeera/

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За його словами, інфраструктура «Північного потоку-2» може бути корисною для Берліна.

«Чи вважає Єврокомісія, що Німеччині варто націоналізувати інфраструктуру «Північного потоку-2» для транспортування зрідженого природного газу», – заявив парламентар у своєму зверненні.

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Він також поцікавився, за яких умов та обставин комісія визнає такий вид санкціонування виправданим.

Нагадаємо, 27 вересня 2022 року компанія Nord Stream AG заявила про безпрецедентні руйнування на двох газопроводах компанії – «Північний потік» та «Північний потік-2», які йдуть дном Балтійського моря до Німеччини. Пізніше німецькі слідчі припустили, що за підривами газопроводів можуть стояти представники однієї із західних країн.

У жовтні президент Росії Володимир Путін заявив, що після інциденту газопровід «Північний потік-2» до Німеччини, швидше за все, ніколи не буде запущено.

На початку лютого американський журналіст Сеймур Херш опублікував розслідування, в якому звинуватив Сполучені Штати в організації атак на «Північний потік» та «Північний потік-2». За його словами, американські водолази під прикриттям проведення навчань заклали вибухівку для організації диверсії трубопроводами.

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Раніше стало відомо, що Угорщина та Сербія не допустять на трубопроводах на півдні Європи терактів, подібних до тих, що були скоєні на «Північних потоках». Про це на відкритті весняної сесії парламенту заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Він вважає, що те, що сталося з газопроводами «Північний потік» і «Північний потік-2», – акт тероризму.